Игроки НХЛ возвращаются домой, на карантине до 27 марта

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В воскресенье Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили новые требования по проведению массовых мероприятий в ближайшие восемь недель. В связи с этим:

1. С этого момента игроки могут вернуться домой (за пределы города, в котором выступает его команда, в том числе за пределы Северной Америки в случае доступности рейсов).

2. Период самоизоляции игроков должен продолжиться до 27 марта, если только в месте пребывания хоккеиста нет других требований. Игроки должны продолжать незамедлительно сообщать о любых симптомах или результатах тестирования медицинскому персоналу клуба.

3. После окончания периода самоизоляции и в зависимости от ситуации в мире будет рассмотрена возможность открытия клубных центров для свободных тренировок игроков в небольших группах – как в период межсезонья.

4. Нашей целью будет, в дополнение к регулярным обновлениям информации, обеспечить потенциальное открытие тренировочных лагерей через 45 дней после начала 60-дневного периода, обозначенного Центрами по контролю и профилактике заболеваний.