ИИХФ отменила чемпионат мира с участием сборной Украины

Сегодня, 17 марта, Международная федерация хоккея приняла решение отметить все чемпионаты мира в Дивизионе 1. В том числе и турнир в Польше с участием сборной Украины. Такое решение было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Также под отмену попалтурнир Группы В в Любляне (Словения).

«К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020 года», – сказал президент ИИХФ Рене Фазель – заинтересованные стороны открыто обсудили сложившуюся ситуацию с коронавирусом, который затрагивает многие страны, а также участвующие команды и различные другие заинтересованные стороны чемпионата мира».



Источник: Сайт ИИХФ