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Хоккей

ИИХФ отменила чемпионат мира с участием сборной Украины

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 17 марта, Международная федерация хоккея приняла решение отметить все чемпионаты мира в Дивизионе 1. В том числе и турнир в Польше с участием сборной Украины. Такое решение было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Также под отмену попалтурнир Группы В в Любляне (Словения).

«К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020 года», – сказал президент ИИХФ Рене Фазель – заинтересованные стороны открыто обсудили сложившуюся ситуацию с коронавирусом, который затрагивает многие страны, а также участвующие команды и различные другие заинтересованные стороны чемпионата мира».

Источник: Сайт ИИХФ

Источник: uhl.ua
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