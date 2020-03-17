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Хоккей

Константин Буценко: «Сверх мотивированная команда «Волков» была заряжена, но мы оказались сильней»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный наставник «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал сегодняшний исход очного противостояния с «Ледяными Волками»(5:4).

«Хочу всех ребят нашей команды, президента клуба, всех болельщиков Белой Церкви, всех наших любимых фанатов «Белого Барса» поздравить с выходом в полуфинал. Реально, очень тяжело далась эта серия. Но ребята просто молодцы.


Всех поздравляю с победой и с выходом в полуфинал».

Стоит отметить, что «Белый Барс» стал четвертым полуфиналистом серии плей-офф УХЛ-Пари-Матч.Подопечные Константина Буценко проведут две игры, 19 и 21 марта в Кременчуге против «Кременчука», а 24 и 26 числа в Белой Церкви.

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Также, в случае надобности, 28, 30 марта и 1 апреля состоятся решающие полуфинальные матчи между этими командами

Источник: uhl.ua
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