Константин Буценко: «Сверх мотивированная команда «Волков» была заряжена, но мы оказались сильней»

Главный наставник «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал сегодняшний исход очного противостояния с «Ледяными Волками»(5:4).

«Хочу всех ребят нашей команды, президента клуба, всех болельщиков Белой Церкви, всех наших любимых фанатов «Белого Барса» поздравить с выходом в полуфинал. Реально, очень тяжело далась эта серия. Но ребята просто молодцы.





Всех поздравляю с победой и с выходом в полуфинал».

Стоит отметить, что «Белый Барс» стал четвертым полуфиналистом серии плей-офф УХЛ-Пари-Матч.Подопечные Константина Буценко проведут две игры, 19 и 21 марта в Кременчуге против «Кременчука», а 24 и 26 числа в Белой Церкви.

Также, в случае надобности, 28, 30 марта и 1 апреля состоятся решающие полуфинальные матчи между этими командами