Падение не помеха: видео красивого точного броска форварда «Ледяных Волков»

Вчера, 16 марта, в решающем матче четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги— Пари – Матч столичные«Ледяные Волки» овертайме уступили«Белому Барсу» и завершили выступления в чемпионате УХЛ-Пари-Матч сезона 2019/20.

Поединок в Белой Церкви проходил в напряжённой и обоюдоострой борьбе, а команды не уступали друг другу ни на одном сантиметре площадки, и даже падения не мешали хоккеистам забивать красивые шайбы. Например, форвард«Ледяных Волков»Владислав Воробьёв,несмотря на игрока “барсов” буквально у себя на хвосте, падая, отправил шайбу точно в сетку воротКирилла Кучера.



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