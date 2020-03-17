Сто лет назад финал Кубка Стэнли не доиграли из-за эпидемии «испанки»

Несмотря наогромную волю владельцев, вэтом году наКубке Стэнли, как и15лет назад, может появиться надпись «Season Not Played». Можно спорить отом, насколько борьба скоронавирусом соответствует его реальной опасности (например, в2009-м свиным гриппом вСША заразились 44тысячи человек, ноникто ничего непереносил), ноНХЛ сводит кминимуму угрозу здоровья для своих игроков. Это уникальный для НХЛ случай, который можно сравнить только стем, что произошло 101 год назад весной 1919-го, когда финал Кубка Стэнли так инедошел доконца. Лишь в1940-х накубок добавили табличку с финалистами.

Отмена финала стала лишь маленькой деталью нафоне мировой катастрофы, которая оказалась намного страшнее Первой мировой вплане человеческих жертв. Эпидемия испанского гриппа унесла жизни, по противоречивым оценкам, от 17 до100 миллионов человек, выкосив значительную долю населения тех бедных стран Азии, которые неотправляли солдат наВеликую войну. Вспомним, как это было.

Эпидемия

«В4:30 утра 21марта 1918 года внезапный грохот около 4000 германских орудий возвестил онадвигавшемся урагане, который посвоему масштабу, вселяемому ужасу исиле разрушения неимел себе равных ипревосходил все, встречавшееся дотех пор вМировой войне», – так знаменитый военный историк Бэзил Лиддел-Гарт описывал критические дни Великой войны. Успех наступления германцев оказался столь внезапным, что войска Второго рейха, как илетом 1914-го, оказались вкаких-то 80км отПарижа. Новнезапный успех наступления был обусловлен иболезнью.

Ктому времени ввойсках Антанты уже начиналось распространение смертоносного гриппа. «Нулевым пациентом» считается повар военного лагеря американских войск Альберт Гитчелл, который обратился кврачам вмарте 1918-го. Несмотря набыстрое распространение болезни, карантин введен небыл– люди все равно отправлялись нафронт, перенося заразу вЕвропу.

Вапреле спасать фронт приехали еще 114 тысяч «янки», апотом еще иеще. Ситуацию ухудшалото, что здравоохранение вСеверо-Американских Соединенных Штатах было развито слабо: невозможно было получить общую картину развития пандемии нафедеральном уровне. Например, комиссионер здравоохранения штата Вашингтон позднее оправдывал плохую работу подчиненных тем, что они получали маленькую зарплату иработали соответственноей. Врезультате прилива экспедиционных сил уже вапреле Париж был охвачен эпидемией (иэто при том, что фронт был совсем рядом).

Особенностью «испанки» былото, что она поражала восновном самых молодых издоровых людей. Например, американская статистика за1917 год показывает, что смертность отобычного гриппа улюдей до50лет непревышала10%, ноотиспанки умирало 30-40% ввозрасте 20-29лет.

Первая волна вируса была ненастолько страшной, как последующие: сначала «испанка» называлась «трехдневной лихорадкой»: несмотря нато, что два-три дня усолдат температура доходила до40градусов, все кости организма ломило, тело пропотевало, а глаза натурально наливались кровью, вбольшинстве случаев наступало выздоровление.

Из-за перемещения огромных масс людей иразвития транспорта вирус мутировал, ивторая волна (осенью 1918-го) была намного сильнее и смертельнее. Некоторые считают, что именно грипп ипозволил Великой войне раньше закончиться перемирием: сражающиеся стороны моглибы выдержать иеще.

Всентябре американские солдаты начали постепенно возвращаться всвою страну, так как впобеде уже никто несомневался. Удивительно, новнекоторых городах органы здравоохранения сделали все, чтобы вирус распространился еще сильнее. Так, комиссионер здравоохранения Филадельфии разрешил проведение парада, накотором ожидались сотни тысяч зрителей: чиновник был уверен, что солдаты болеют обычным сезонным гриппом. Напарад собрались 200 тысяч человек, ауже через неделю вгороде отиспанки умерли 2700жителей.

С эпидемией боролись как могли: вобщественный транспорт непускали без масок, напроизводствах вместо общих стаканов сводой появились питьевые фонтанчики, сиротам вдетских домах выделили личные средства гигиены вместо общих. Хоккейные матчи еще неотменяли– возможно, все-таки стоило.

Интерлюдия

Что вообще представляла собой НХЛ-1919? Молодой лиге было всего два года, ипоявилась она при дурацких обстоятельствах: четыре клуба-основателя доэтого состояли вНациональной хоккейной ассоциации. В1916-м влигу был введен клуб 228-го экспедиционного батальона, вкоторым играли хоккеисты, призванные издругих клубов. Четыре владельца отпустили игроков, ахозяин «Торонто Блюшертс» Эдди Ливингстон отказался.

Ливингстон заработал себе репутацию склочного типа: онпостоянно жаловался нанесправедливое судейство имошенничество состороны остальных владельцев. Когда он решил прикупить себе еще ивторую команду, ассоциация моментально ввела правило озапрете владения двумя иболее командами.

Когда Эдди взбрыкнул нафоне военных действий, владельцы воспользовались этим. Однако оказалось, что выкинуть Ливингстона изНХА невозможно– это запрещал устав лиги. Тогда остальные хозяева клубов образовали свою лигу– НХЛ. «Пусть Эдди остается всвоей НХА, ничего страшного. Правда, онтам остается один», – заявил один извладельцев. Другой сказал: «Эдди достал своими постоянными спорами. Давайте лучше зарабатывать деньги». Ливингстон засыпал отщепенцев исками, пытался расколоть единство новой лиги, новсерьез его уже никто невоспринимал.

Кубок Стэнли втот период еще небыл кубком одной лишь НХЛ. Уноворожденной лиги вообще никакого кубка небыло– призом НХА был трофей О’Брайена, который натот момент хранился у«Монреаля». Закубок играли чемпионы НХЛ иТихоокеанской хоккейной ассоциации (PCHA), которая всвое время переманивала высокой зарплатой игроков НХА. Порядок розыгрыша ничуть неизменился после того, как «Л» заменила вназвании «А».

В1917-м Кубок впервые выиграла американская команда– «Сиэтл», которая применяла инновационную для того времени тактику паса вперед. Нопридумали еене сами игроки, асемейство Патриков, которое владело PCHA иплатило всем командам изсвоего кармана. ВНХА, как ниудивительно, пас вперед казался нечестным инесправедливым – газеты Торонто писали, что это правило нелепо.

Это было основное, нонеединственное различие между двумя лигами: даже виграх Кубка Стэнли пас вперед разрешался только вкаждой второй игре. Обладатели кубка, как ивбейсболе, считались чемпионами мира– впринципе, это было правдой: лучше них вмире вхоккей точно никто неиграл.

Кубок

НХЛ начала нести потери еще достарта сезона: вовремя второй волны «испанки» осенью 1918-го умер трехкратный обладатель кубка Хэмби Шор из«Оттавы». «Безвременная смерть Шора лишний раз показала жителям Оттавы всю зыбкость нынешней ситуации. Шор всегда был известен богатырским здоровьем, мощной комплекцией искоростью. Даже когда онболел ибыл невлучших кондициях последней зимой, скоростные проходы Шора оставались лучшими влиге».

Смерть Шора неповлияла настарт сезона. Ему мешали судебные проволочки, которые продолжал устраивать Ливингстон, все еще хотевший вернуть свою НХА, атакже медленный ход демобилизации, что заставило руководителя лиги сократить количество игр всезоне с22до20. Уже всамой концовке сезона «Торонто Аренас» получили финансовую пробоину иснялись счемпионата– вНХЛ остались «Монреаль» и«Оттава», которые иразыграли титул – победил «Монреаль».

Вканадской иамериканской прессе тема «испанки» постепенно ушла спервых страниц, хотя как раз вэтот момент началась третья волна, которая поразила меньше людей, нооставалась все такойже смертоносной.

«Сиэтл» подходил ккубку, потеряв своего лучшего игрока: в1917-м Берни Моррис забросил 37шайб в24играх PCHA, авчетырех играх против «Канадиенс» положил невероятные 14голов. Однако втевремена даже суперзвезды немогли зарабатывать нажизнь только хоккеем, иМоррис отправился валить лес. Вэто время военное ведомство США почему-то решило призвать Берни вармию, хотя правительства Канады иСША гарантировали спортсменам освобождение.

ДоМорриса повестка вармию так инедошла– почтальоны нафоне эпидемии просто нерисковали соваться так далеко. Берни врядли очем-то догадывался, когда его арестовали весной 1919-го. Суперзвезду PCHA признали дезертиром иприговорили кдвум годам каторги втюрьме Алькатрас. Впрочем, Моррис неотправился напечально известный остров– его отстояли президент PCHA Фрэнк Патрик (который обещал дойти даже допрезидента США) иправительство Канады.

Всю финальную серию дотрех побед играли вСиэтле (стороны каждый год менялись площадками), аматчи проходили поразным правилам: нечетные– PCHA, четные– НХЛ, где пас вперед был разрешен только внейтральной зоне. «Монреаль» ожидаемо пролетел впервом (0:7) итретьем (2:7) ивыиграл второй 4:2.

С самого начала хоккеисты стали получать тяжелые травмы– впервом матче вылетели два игрока «Сиэтла», втретьем – игрок «Монреаля». Когда «Сиэтл» получал преимущество благодаря «тихоокеанским» правилам, тоиграл максимально быстро. Когда «Монреаль» получал преимущество «атлантических», товключал жесткую исиловую игру на100%– все это сильно изматывало хоккеистов.

Четвертый матч называется одним извеличайших вистории Кубка Стэнли– даже несмотря нато, что его вообще мало кто видел итам было забито 0голов. При счете 2-1 в серии «Сиэтлу» надо было выиграть один матч. Ион даже открыл счет– ногол был отменен из-за того, что шайба пересекла линию уже после того, как истекло время первого периода. По окончании основного времени команды отыграли еще два десятиминутных овертайма– после 80минут хоккея руководители долго спорили, что делать дальше. В итоге, как в Кубке Англии, была назначена переигровка– уже через два дня.

Кажется, именно длинная четвертая игра стала роковой для эпидемии– грипп начал развиваться уигроков нафоне усталости. У«Сиэтла» всоставе было только семь человек, которые играли нафоне травм, а единственный запасной был невлучшей форме. «Сиэтл» быстро повел 3:0 (переигровку после долгих споров сыграли поего правилам), но«Монреаль» невероятным усилием воли отыгрался ипобедил вовтором овертайме. Пятую (анасамом деле шестую) игру назначили на1апреля.

Посреди первого периода защитник Джо Холл был вынужден покинуть лед, его госпитализировали. Тогда это списали напоследствия усталости– большинство игроков еле стояли наногах после завершения игры итолком немогли выражать свои мысли. Но все было гораздо серьезнее.

Смерть

Джо Холл попроисхождению был англичанином– как ипочти все игроки того времени, изпростых. Мыуже упоминали, что даже суперзвезды той эпохи вынужденно работали в свободное от хоккея время – Холл вмежсезонье уезжал всвой родной Стаффордшир трудиться нажелезной дороге.

Для детских времен хоккея Холл был своеобразной смесью ШиУэбера, Брэда Маршанда иМэтта Кука– онем говорили, что ониграет вхоккей, словно это регби, аклюшку держит так, будто это меч. УХолла было почти официальное прозвище Плохиш – всвоем, как оказалось, последнем сезоне, Джо получил 135 штрафных минут в16играх.

В1910-м заодну издрак лига оштрафовала его на100 долларов (уже позднее суперзвезда тех лет Ньюси Лалонд получал 1300 затри месяца, то есть это были очень большие деньги) идисквалифицировала нанеделю. Потом Холл оскорбил судью иполучил два штрафа– 50долларов отлиги и100 от клуба. Водной изигр Джо атаковал сразу двоих соперников ивызвал бунт зрителей, которые начали бросаться стульями ибутылками. Уже вего некрологе писали, что Холл ненападал натех, кто был слабее– нодля той поры поведение Джо все равно было диким.

Намомент финала-1919 Холлу уже исполнилось 37– у него было больше кубкового опыта, чем у любого другого игрока. Когда пятеро монреальцев свалились сгриппом, Холл пострадал больше всех – четверо остальных переносили болезнь сравнительно легко, а у Джо температура поднялась до 40 по Цельсию.

Кполудню 1апреля стало понятно, что большинство участников финала слегли с «испанкой», полный состав уже никто не мог собрать. Игру отменили, арабочие моментально сняли сарены лед– быстрого выздоровления неждали. Владелец «Монреаля» предложил присудить победу «Сиэтлу», но владелец американского клуба отказался– оннемог принять кубок втаких условиях, даиего команда тоже пострадала (один излидеров чудом выжил).

Жена идети Холла срочно выехали вСиэтл.5апреля импришла телеграмма, в которой сообщалось осмерти Джо. Сезон уже никак немог быть доигран.

Напохороны Холла собрались все звезды хоккея тех лет. «Джо был популярен абсолютно везде, ифанаты наверняка опечалены его уходом», – говорил Ньюси Лалонд (в1913-м Лалонд иХолл спромежутком вдве недели обменялись ударами: одному нанесли 8швов, другому 10).

Президент PCHA Фрэнк Патрик позднее говорил: «Это была самая странная серия вистории спорта. После каждой игры появлялся новый необычный прецедент. Мыжалеем, что фанаты Сиэтла неувидели, кто выиграл кубок, нообстоятельства сложились так, что доиграть было невозможно». Показательно, что братья Патрики (Фрэнк иболее известный теперь Лестер) пожертвовали семье Холла 500 долларов– авладельцы НХЛ, где ииграл Джо, непомогли его семье ничем.

Так сложилось, что правнучка Джо Холластала врачом. Доктор Сара Холл работает водном изгоспиталей Ванкувера, иона окажется вавангарде тех, кто борется скоронавирусом. Вкомментарии для The Athletic она сказала: «Ядовольно спокойный человек инелюблю драматизировать– такова суть моей работы. Яготовлюсь ктому, что пока кажется неизбежным. Яхочу работать там, где принесу максимальную пользу».

Источник: сайт tribuna.com