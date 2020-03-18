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Хоккей

Еще одна лига приостановила плей-офф до 10 апреля

Николай ПисаревНет комментариев
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По сообщению пресс-службы лиги, МХЛ приостановила розыгрыш плей-офф до 10 апреля из-за коронавируса.

– Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать. Сроки и формат проведения дальнейших матчей серий плей-офф чемпионата МХЛ сезона-2019/2020 будут объявлены лигой дополнительно, – по информации лиги.

Стоит отметить, что ранее сезон приостановила и Континентальная хоккейная лига.

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Источник: uhl.ua
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