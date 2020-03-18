Хоккеисты НХЛ предложили свой план возобновления игр сезона

Перед возобновлением сезона игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат, утверждает TSN.

Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов, растянется на октябрь, старт нового сезона придется на ноябрь.

Розыгрыш Кубка Стэнли, таким образом, начнется в августе, а закончится в сентябре.

Напомним, 13 марта НХЛприостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из-за коронавируса.

Стоит отметить, что в конце апреля может возобновиться сезон в НХЛ.

Источник: сайт sports.ru