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Хоккей

Хоккеисты НХЛ предложили свой план возобновления игр сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Перед возобновлением сезона игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат, утверждает TSN.

Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов, растянется на октябрь, старт нового сезона придется на ноябрь.

Розыгрыш Кубка Стэнли, таким образом, начнется в августе, а закончится в сентябре.

Напомним, 13 марта НХЛприостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из-за коронавируса.

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Стоит отметить, что в конце апреля может возобновиться сезон в НХЛ.

Источник: сайт sports.ru

Источник: uhl.ua
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