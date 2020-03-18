Среда, 18 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейКонтинентальная хоккейная лига приостанавливает проведение соревнований
Хоккей

Континентальная хоккейная лига приостанавливает проведение соревнований

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить второй этап чемпионата.

В случае продления режима в связи эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением.

«Дорогие болельщики! Впервые в истории мы столкнулись с подобной проблемой. Пандемия коронавируса заставила многие федерации и лиги всего мира остановить свои соревнования.

Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой Лигой ВТБ приняли важное для всех решение – приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов

Читайте также:  "Филадельфия" одержала 14-ю победу в последних 18 матчах

Источник: сайт КХЛ

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Еще одна лига приостановила плей-офф до 10 апреля

Овечкин из-за коронавируса несколько дней скупает всё подряд

ИИХФ отменила чемпионат мира с участием сборной Украины

Сто лет назад финал Кубка Стэнли не доиграли из-за эпидемии «испанки»

Федерация хоккея Беларуси возобновляет соревнования

Закрыть