Континентальная хоккейная лига приостанавливает проведение соревнований

Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить второй этап чемпионата.

В случае продления режима в связи эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением.

«Дорогие болельщики! Впервые в истории мы столкнулись с подобной проблемой. Пандемия коронавируса заставила многие федерации и лиги всего мира остановить свои соревнования.

Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой Лигой ВТБ приняли важное для всех решение – приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов

Источник: сайт КХЛ