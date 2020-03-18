МХК «Динамо» присоединился к #StayAtHomeChallenge

Игрок молодежного хоккейного клуба«Динамо»Даниил Бутенко принял участие в популярном челлендже.

#StayAtHomeChallenge (челлендж«Оставайся дома»), запущенный одним из самых популярных футбольных аккаунтов в Instagram433, набрал большую популярность среди спортсменов мира.

Суть челленджа изначально заключалась в выполнении двух действий одновременно: требовалось 20 секунд набивать мяч и при этом намыливать руки мылом. На ходу начали появляться вариации с бумажными полотенцами и туалетной бумагой.

В нем уже успели принять участие защитник«Ювентуса»Маттейс де Лигт, легенда«Ливерпуля», а ныне тренер«Рейнджерс»Стивен Джеррард, игрок мадридского«Реала»Серхио Рамос, а также многие другие футболисты.

Также не остались в стороне и другие спортсмены, недавно своей версией #StayAtHomeChallenge поделились теннисисты француз Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина.

Харьковский клуб решил не оставаться в стороне и решил представить свою, хоккейную версию челленджа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МХК “Динамо” Харьков (@dynamo_kharkiv) 18 Мар 2020 в 4:31 PDT