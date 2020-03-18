В чемпионате Казахстана появится клуб из ОАЭ

В следующем сезоне в чемпионате Казахстана появится клуб из Объединённых Арабских Эмиратов.

Команда представляет город Эль-Айн, который входит в эмират Абу-Даби. На данный момент КФХ рассматривает заявку клуба. В частности, прорабатывается вопрос логистики и увеличения расходов для команд чемпионата Казахстана.

Стоит отметить, что в первенстве страны уже выступает один иностранный клуб. В прошлом году одиннадцатым участником чемпионата Казахстана стал фарм-клуб ташкентского «Хумо».

Источник: сайт shaiba.kz