В конце апреля может возобновиться сезон в НХЛ

«Наша цель состоит в том, чтобы давать правильные рекомендации относительно возможности открытия тренировочных лагерей примерно через 45 дней после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на восемь недель из-за пандемии», — говорится в заявлении лиги.

Кроме того, хоккеистам разрешается находиться в любой точке мира, но при этом самостоятельно поместить себя в карантин до 27 марта.

Это означает, что предыдущие директивы, предписывавшие хоккеистам возвращаться домой, уже не актуальна.

Источник: сайт allhockey.ru