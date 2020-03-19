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Хоккей

Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Колорадо” Никита Задоров

Защитник “Колорадо” Никита Задоров заявил, что планирует перебраться на постоянной основе в США.

Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что для моей семьи здесь будет лучше, написал хоккеист в своем Instagram.

До перехода в “Колорадо” Задоров выступал в составе “Баффало”. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 24-летний уроженец Москвы отыграл 64 матча, забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при показателе полезности +6 и 65 минутах штрафного времени.

Источник: nhl.ru
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