Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США

Защитник “Колорадо” Никита Задоров

Защитник “Колорадо” Никита Задоров заявил, что планирует перебраться на постоянной основе в США.

Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что для моей семьи здесь будет лучше, написал хоккеист в своем Instagram.

До перехода в “Колорадо” Задоров выступал в составе “Баффало”. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 24-летний уроженец Москвы отыграл 64 матча, забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при показателе полезности +6 и 65 минутах штрафного времени.