Отменить нельзя продолжать: как на мир спорта повлиял коронавирус?

Новости о стремительном распространении коронавируса в мире повлияли не только на общественную и политическую жизнь планеты — под угрозой оказались крупнейшие события, собирающие тысячи зрителей на спортивных аренах. Речь идет не только о розыгрыше национальных первенств, но и о крупнейших чемпионатах мира, которые должны были состояться в апреле-мае этого года.

Рискзаражения уже заставилмногие страны ввести карантин и существенно изменить общественную жизнь людей, а спортивные ассоциации были вынуждены уйти на незапланированные каникулы. Федерации и лиги прислушиваются к властям и отменяют свои чемпионаты –кто-то уходитна бессрочную паузу без гарантий возобновления, а кто-то просто заканчивает чемпионаты, даже не назначая чемпиона.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает вам небольшой обзор реакции хоккейных федераций и лигна проблему с коронавирусом:

Украина

Матчи плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч после введения в Украине карантинапроходили без зрителей –таким образом, командам удалось доиграть четвертьфиналы плей-офф и определить участников 1/2 финала. Однако, в связи с принятыми мерами Кабинетом Министров Украины, дирекцией Украинской хоккейной лиги, совместно с клубами-участниками чемпионата УХЛ – Пари-Матч, принято решение об остановке розыгрыша чемпионата.

Матчи второго этапа турнира, начиная с полуфинальной серии, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона, а юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнётся 1 октября 2020 года.

Швеция



Федерация хоккея Швеции приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата по хоккею. Были остановлены мужские и женские чемпионаты, в которых так и не определились обладатели золотых медалей. Также не произойдёт перемещений команд между дивизионами.

Такое решение было принято на заседании, в котором участвовали представители всех лиг.

Финляндия

Таким же путем пошла и финская Liiga, котораяприняла решение досрочно завершить проведение чемпионата из-за угрозы коронавирусной инфекции. Таким образом, команды не доиграют оставшиеся матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Кроме того в этом сезоне чемпиона не будет, а места в Лиге Чемпионов и Кубке Шпенглера определятся в соответствии с итогами регулярного чемпионата.

Польша

Полякимало того, что фактически раньше всех приняли решение завершить национальный чемпионат, но еще и, в отличии от других лиг, всё-таки определили чемпиона.

Золотые медали первенства были присуждены«Тыхы», который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам регулярки: серебро – у «Унии», бронза досталась «Катовице» и «Ястшембе».

Германия

ВГерманиичемпионат завершили фактически в одно время с Польшей, когда в стране ввели запрет на проведение крупных мероприятий с участием более 1000 зрителей. В этом чемпионате также приняли решение завершить чемпионат без чемпиона.

Швейцария

В Швейцарии, на собрании национальной лиги было принято решение о приостановлении матчей плей-офф в двух чемпионатах высших лиг. Правда, перед комиссией стоял выбор – проводить без зрителей или приостановить чемпионат. Решили – приостановить.

Чехия, Словакия и Австрия

В Словакии и Австрии чемпионаты полностью отменены: матчи плей-оффне состоялись, а чемпионы – не выявлены. В Чехии, в отличим от Словакии и Австрии, решили приостановить турнир и отложили поединки до 29 марта. При необходимости запрет могут продлить.

К слову, в Словакии, чемпиона определили, составив рейтинг команд по итогам проведённого регулярного чемпионата. Так, первое место заняла«Банска Быстрица», второе –«Слован», а третьим стал«Кошице». Однако,«Кошице», с таким решением был не согласен и клуб отказался принимать бронзовые медали первенства.

Франция

Во Франции правительство ввело карантин до 15 апреля, из-за чего совет директоров французкойFFHG приняли решение досрочно закончить национальное первенство страны без назначения чемпиона.

Литва и Румыния

В этих странах, также из-за государственных мер в связи с распространением коронавируса, чемпионаты были преостановлены. Однако дат, в которые эти страны смогут доиграть национальные первенства пока не известны.

Отметим, что были остановлены, как взрослые, так и все детские чемпионаты.

Национальная хоккейная лига

РуководствоНХЛ не планировало останавливать текущий сезон, однако после новости о том, что игроки НБА заразились коронавирусом, НХЛ была вынуждена принять меры и обезопасить своих сотрудников и игроков.

Руководители лиги заявили, что заканчивать первенство или его отменять никто не будет, а матчи регулярного чемпионата (который должен был закончиться 4 апреля) и плей-офф будут доиграны. На данный момент НХЛ разрабатывает формат, в котором Лига доиграет сезон 19/20.

США



Еще до того, какНХЛ приняла решение остановить чемпионат, Федерация хоккея США приняла решение приостановить все свои чемпионаты на всех уровнях и во всех возрастах.

Казахстан

В Казахстане былообъявлено чрезвычайное положение. В рамках этого постановления по всей территории государства установлен запрет на проведение спортивных мероприятий с 15 марта по 15 апреля.Таким образом, национальное первенство страны было приостановлено, однако вернётся ли чемпионат после 15-го апреля пока не понятно.

Также, сразу стал вопрос об участии казахского«Барыса» в плей-офф КХЛ. Клуб был вынужден досрочно выбыть из розыгрыша первого раунда Кубка Гагарина. Однако, учитывая то, что КХЛ также ушла на паузу, возвращение казахской команды все еще возможно.

Континентальная хоккейная лига

Несколько матчей КХЛ, после ввода в стране карантина, прошло без зрителей, однако клубы такое решение не устроило. К тому же из розыгрыша Кубка Гагарина из плей-офф из-за ограничений в связи в пандемией выбыло сразу два иностранных клуба – казахский «Барыс» и финский«Йокерит», и дальше стал вопрос о формате проведения плей-офф и вообще его проведении в принципе.

17 марта руководство КХЛ приняло решение взять паузу до 10-го апреля, чтобы решить в каком формате будет возможен розыгрыш Кубка Гагарина.

Международная федерация хоккея и ее решения

Международная федерация хоккея уже отменилафактически все свои международные турниры в связи с распространением инфекции коронавируса.

Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В первого, второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург) и Азиаго (Италия); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле.

Также на днях ИИХФ отменила два взрослых чемпионата мира в первом дивизионе, которые должен были проходить в Любляне (Словения) и Катовице (Польша).Таким образом, национальная и юниорская сборные Украины не сыграют в этом году на международных турниров.

Открытым еще остается вопрос проведения чемпионата мира в топ-дивизионе, который должен пройти в мае в Швейцарии. Однако, исходя из мер, которые принимает государство в связи и пандемией коронавируса, вероятнее всего ИИХФ отменит и его.