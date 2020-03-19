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Отменить нельзя продолжать: как на мир спорта повлиял коронавирус?

Николай ПисаревНет комментариев
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Новости о стремительном распространении коронавируса в мире повлияли не только на общественную и политическую жизнь планеты — под угрозой оказались крупнейшие события, собирающие тысячи зрителей на спортивных аренах. Речь идет не только о розыгрыше национальных первенств, но и о крупнейших чемпионатах мира, которые должны были состояться в апреле-мае этого года.

Рискзаражения уже заставилмногие страны ввести карантин и существенно изменить общественную жизнь людей, а спортивные ассоциации были вынуждены уйти на незапланированные каникулы. Федерации и лиги прислушиваются к властям и отменяют свои чемпионаты –кто-то уходитна бессрочную паузу без гарантий возобновления, а кто-то просто заканчивает чемпионаты, даже не назначая чемпиона.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает вам небольшой обзор реакции хоккейных федераций и лигна проблему с коронавирусом:

Украина

Матчи плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч после введения в Украине карантинапроходили без зрителей –таким образом, командам удалось доиграть четвертьфиналы плей-офф и определить участников 1/2 финала. Однако, в связи с принятыми мерами Кабинетом Министров Украины, дирекцией Украинской хоккейной лиги, совместно с клубами-участниками чемпионата УХЛ – Пари-Матч, принято решение об остановке розыгрыша чемпионата.

Матчи второго этапа турнира, начиная с полуфинальной серии, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона, а юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнётся 1 октября 2020 года.

Швеция


Федерация хоккея Швеции приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата по хоккею. Были остановлены мужские и женские чемпионаты, в которых так и не определились обладатели золотых медалей. Также не произойдёт перемещений команд между дивизионами.

Такое решение было принято на заседании, в котором участвовали представители всех лиг.

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Финляндия

Таким же путем пошла и финская Liiga, котораяприняла решение досрочно завершить проведение чемпионата из-за угрозы коронавирусной инфекции. Таким образом, команды не доиграют оставшиеся матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Кроме того в этом сезоне чемпиона не будет, а места в Лиге Чемпионов и Кубке Шпенглера определятся в соответствии с итогами регулярного чемпионата.

Польша

Полякимало того, что фактически раньше всех приняли решение завершить национальный чемпионат, но еще и, в отличии от других лиг, всё-таки определили чемпиона.

Золотые медали первенства были присуждены«Тыхы», который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам регулярки: серебро – у «Унии», бронза досталась «Катовице» и «Ястшембе».

Германия

ВГерманиичемпионат завершили фактически в одно время с Польшей, когда в стране ввели запрет на проведение крупных мероприятий с участием более 1000 зрителей. В этом чемпионате также приняли решение завершить чемпионат без чемпиона.

Швейцария

В Швейцарии, на собрании национальной лиги было принято решение о приостановлении матчей плей-офф в двух чемпионатах высших лиг. Правда, перед комиссией стоял выбор – проводить без зрителей или приостановить чемпионат. Решили – приостановить.

Чехия, Словакия и Австрия

В Словакии и Австрии чемпионаты полностью отменены: матчи плей-оффне состоялись, а чемпионы – не выявлены. В Чехии, в отличим от Словакии и Австрии, решили приостановить турнир и отложили поединки до 29 марта. При необходимости запрет могут продлить.

К слову, в Словакии, чемпиона определили, составив рейтинг команд по итогам проведённого регулярного чемпионата. Так, первое место заняла«Банска Быстрица», второе –«Слован», а третьим стал«Кошице». Однако,«Кошице», с таким решением был не согласен и клуб отказался принимать бронзовые медали первенства.

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Франция

Во Франции правительство ввело карантин до 15 апреля, из-за чего совет директоров французкойFFHG приняли решение досрочно закончить национальное первенство страны без назначения чемпиона.

Литва и Румыния

В этих странах, также из-за государственных мер в связи с распространением коронавируса, чемпионаты были преостановлены. Однако дат, в которые эти страны смогут доиграть национальные первенства пока не известны.

Отметим, что были остановлены, как взрослые, так и все детские чемпионаты.

Национальная хоккейная лига

РуководствоНХЛ не планировало останавливать текущий сезон, однако после новости о том, что игроки НБА заразились коронавирусом, НХЛ была вынуждена принять меры и обезопасить своих сотрудников и игроков.

Руководители лиги заявили, что заканчивать первенство или его отменять никто не будет, а матчи регулярного чемпионата (который должен был закончиться 4 апреля) и плей-офф будут доиграны. На данный момент НХЛ разрабатывает формат, в котором Лига доиграет сезон 19/20.

США

Еще до того, какНХЛ приняла решение остановить чемпионат, Федерация хоккея США приняла решение приостановить все свои чемпионаты на всех уровнях и во всех возрастах.

Казахстан

В Казахстане былообъявлено чрезвычайное положение. В рамках этого постановления по всей территории государства установлен запрет на проведение спортивных мероприятий с 15 марта по 15 апреля.Таким образом, национальное первенство страны было приостановлено, однако вернётся ли чемпионат после 15-го апреля пока не понятно.

Также, сразу стал вопрос об участии казахского«Барыса» в плей-офф КХЛ. Клуб был вынужден досрочно выбыть из розыгрыша первого раунда Кубка Гагарина. Однако, учитывая то, что КХЛ также ушла на паузу, возвращение казахской команды все еще возможно.

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Континентальная хоккейная лига

Несколько матчей КХЛ, после ввода в стране карантина, прошло без зрителей, однако клубы такое решение не устроило. К тому же из розыгрыша Кубка Гагарина из плей-офф из-за ограничений в связи в пандемией выбыло сразу два иностранных клуба – казахский «Барыс» и финский«Йокерит», и дальше стал вопрос о формате проведения плей-офф и вообще его проведении в принципе.

17 марта руководство КХЛ приняло решение взять паузу до 10-го апреля, чтобы решить в каком формате будет возможен розыгрыш Кубка Гагарина.

Международная федерация хоккея и ее решения

Международная федерация хоккея уже отменилафактически все свои международные турниры в связи с распространением инфекции коронавируса.

Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В первого, второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург) и Азиаго (Италия); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле.

Также на днях ИИХФ отменила два взрослых чемпионата мира в первом дивизионе, которые должен были проходить в Любляне (Словения) и Катовице (Польша).Таким образом, национальная и юниорская сборные Украины не сыграют в этом году на международных турниров.

Открытым еще остается вопрос проведения чемпионата мира в топ-дивизионе, который должен пройти в мае в Швейцарии. Однако, исходя из мер, которые принимает государство в связи и пандемией коронавируса, вероятнее всего ИИХФ отменит и его.

Источник: uhl.ua
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