Роман Благой: «В плей-офф нужно выходить с максимальной концентрацией и настроем»

Белоцерковский«Белый Барс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги— Пари – Матч в овертайме вырвал победу у киевских«Ледяных Волков» и прошли в полуфинал соревнований.

Автор победного для “барсов” голаРоман Благойпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и подвёл итог четвертьфинала против «Ледяных Волков» для «Белого Барса».

— Как можешь оценить четвертьфинальную серию с «Ледяными Волками»?

— Я считаю, что серия удалась. Всегда приятней смотреть зрелищное противостояние, в котором каждый из соперников может пройти дальше.

— В первом и третьем матчах«Барсы»вели в счёте, заставляя«Волков»отыгрываться. Почему не получилось так же во втором матче серии?

—Скорее всего, на второй матч мы вышли немного не с тем настроем на игру. Видимо, посчитали, что дело сделано после первой победы. Но это плей-офф – в нем нужно в каждом матче выходить с максимальной концентрацией и настроем.

— В третьем матче вы смогли после пропущенной шайбы выйти вперед, но киевляне все же сравняли счёт и перевели матч в овертайм. Из-за чего это вышло?



—Как я уже сказал, в плей-офф нужно от начала и до конца быть сконцентрированным и настроенным на борьбу в каждом моменте – от начала и до конца. Не могу сказать, что в третьей игре присутствовало расслабление, скорее всего волнение.

В«Белом Барсе»много молодых игроков, которые под конец игры могли с ним не справиться. Так же хочу отдать должное команде«Ледяные Волки» – в плей-офф с ними было гораздо сложнее играть, нежели в регулярном чемпионате. От этого и была такая упорная борьба.

—Не так давно к команде присоединился юный форвард Феликс Морозов, который в некоторых матчах поиграл с тобой в одном звене, а в третьем матче отдал победный пас в овертайме. Как тебе с ним игралось в одной связке?

—Феликс отличный парень и очень перспективный игрок, которого наверняка ждет хорошая карьера хоккеиста. Он нам очень помог, а когда это было нужно, взял на себя лидирующую роль и забил в каждом матче с«Волками».

—Почти все матчи 1/4 вы играли при пустых трибунах. Какие были ощущения?



— Конечно, намного приятней играть с болельщиками. Особенно в Белой Церкви, где на всех наших играх трибуны заполнены. Нам очень не хватало поддержки наших болельщиков во время игры.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber