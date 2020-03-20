“Чикаго” не будет делать изменений в руководстве

Джереми Коллитон

Генеральный менеджер “Чикаго Блэкхокс” Стэн Боумэн, тренер Джереми Коллитон и президент Джон Макдоноу останутся на своих постах в сезоне 2020-21. Об этом в среду The Athletic заявил председатель совета директоров клуба Рокки Виртц.

“В руководстве никаких изменений не произойдет”, – заявил Виртц.

“Блэкхокс” не проходили дальше первого раунда плей-офф с 2015 года, когда они в третий раз за шесть сезонов завоевали Кубок Стэнли.

На момент паузы в чемпионате НХЛ из-за коронавируса “Блэкхокс” сыграли 32-30-8, на восемь очков отставая от “Нэшвилл Предаторз” и “Ванкувер Кэнакс” в борьбе за место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. Они рискуют в третий раз подряд остаться без плей-офф.

26 января 2016 года “Блэкхокс” объявили о продлении контракта с Боумэном, договор которого рассчитан до сезона 2020-21. В прошлое межсезонье ходили слухи, что Боумэн продлил контракт, но это не было ни подтверждено, ни опровергнуто.

“Джон позаботится обо всех деталях, – сказал Виртц о контракте Боумэна. – Но никаких изменений не будет, так что давайте об этом забудем”.

6 ноября 2018 года Коллитон заменил Джоэла Кенневилля, который привел “Чикаго” к Кубкам Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. В 137 матчах при Коллитоне, для которого это первый тренерский опыт, “Блэкхокс” сыграли 62-58-17.

Макдоноу работает в “Блэкхокс” с 2007 года. Он стал президентом и генеральным директором клуба 1 июня 2011 года.

Виртц считает, что потолок зарплат НХЛ, свободные агенты и низкие позиции выбора на драфте, ставшие следствием успешного десятилетия клуба, поставили организацию в нынешнее положение. После каждого завоеванного Кубка Стэнли “Чикаго” делал существенные обмены. С 2009 по 2017 годы “Блэкхокс” ни разу не выбирали ранее 18-го номера драфта, а в 2015 и 2016 годах не выбирали в первом раунде вообще.

Но Виртцу нравятся шаги, предпринятые в последнее время руководством: обмены, давшие им право более высокого выбора на драфте и молодых игроков, а также подписанные контракты со свободными агентами из Европы.

“Я очень оптимистично настроен в отношении молодых хоккеистов, – сказал Виртц. – Я считаю, что у нас все будет хорошо с точки зрения драфта и развития молодежи. Вы это увидите. Если система построена правильно, то все будет хорошо. Это самое главное, так что я настроен оптимистично. Я не нахожусь в унынии”.

Последние два игрока, выбранные “Чикаго” в первом раунде, уже помогают команде. Нападающий Кирби Дак, выбранный под третьим номером драфта-2019, в 64 матчах дебютного сезона набрал 23 (8+15) очка. А защитник Адам Боквист, выбранный под восьмым номером драфта-2018, в своем дебютном чемпионате набрал 13 (4+9) очков в 41 игре.

24 января 2019 года “Блэкхокс” обменяли выбор в пятом раунде драфта в “Лос-Анджелес Кингз” на 24-летнего форварда Доминика Кубалика, который до этого играл только в Европе. В этом сезоне Кубалик забил 30 голов, что является лучшим результатом среди новичков. А его 46 очков – лучший результат среди форвардов-дебютантов. Поэтому он входит в число кандидатов на “Колдер Трофи”, который ежегодно вручается лучшему новичку НХЛ.