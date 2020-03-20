Пятница, 20 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейКлуб украинского хоккеиста Игоря Мережко приостановил выступление в ВХЛ
Хоккей

Клуб украинского хоккеиста Игоря Мережко приостановил выступление в ВХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

По информации руководителя пресс-службы клуба Александра Малышева, узбекская хоккейная команда «Хумо» в свой дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге в плей-офф играет в сложных условиях. «Крылатые» из-за карантина остались без домашней арены и последние матчи в четвертьфинале вынуждены были играть на нейтральном льду – в подмосковном Воскресенске да еще и при пустых трибунах.

«Сейчас ситуация уже разрешилась. Руководители клуба собрали команду в Воскресенске и сказали, чтобы ребята вывозили семьи в самое ближайшее время, потому что уже, конечно, было известно, что границы закрываются, — заявил он. — Нам, самим россиянам, назад в Ташкент нельзя. Семьи оставались там, было психологически непросто. Но на данный момент семьи игроков уже прилетели в Москву», – прокомментировал Малышев.

Читайте также:  "Тампа" одержала седьмую победу подряд, хет-трик у Стэмкоса

Источник: hchumo.uz

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США

Легионеры НХЛ из Суоми покинули США на частном самолете

Роман Благой: «В плей-офф нужно выходить с максимальной концентрацией и настроем»

Бостон подписал контракт новичка с вратарем

Отменить нельзя продолжать: как на мир спорта повлиял коронавирус?

Закрыть