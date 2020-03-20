Клуб украинского хоккеиста Игоря Мережко приостановил выступление в ВХЛ

По информации руководителя пресс-службы клуба Александра Малышева, узбекская хоккейная команда «Хумо» в свой дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге в плей-офф играет в сложных условиях. «Крылатые» из-за карантина остались без домашней арены и последние матчи в четвертьфинале вынуждены были играть на нейтральном льду – в подмосковном Воскресенске да еще и при пустых трибунах.

«Сейчас ситуация уже разрешилась. Руководители клуба собрали команду в Воскресенске и сказали, чтобы ребята вывозили семьи в самое ближайшее время, потому что уже, конечно, было известно, что границы закрываются, — заявил он. — Нам, самим россиянам, назад в Ташкент нельзя. Семьи оставались там, было психологически непросто. Но на данный момент семьи игроков уже прилетели в Москву», – прокомментировал Малышев.



Источник: hchumo.uz