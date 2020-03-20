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Хоккей

Константин Ефименко закупил оборудование для определения коронавируса

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент белоцерковского «Белого Барса» Константин Ефименкосообщил на своей странице в фейсбук, что он закупил оборудование для определениякоронавирусадляЦентральной вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Сам меценат так прокомментировал свой поступок:

— Для эффективного лечения любой болезни, в том числе икоронавирусной инфекции, нужно как можно быстрее установить диагноз.


Только что мы с моим партнером Хмельницким Василием Ивановичем закупили и передали Центральной вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины комплексную линию для проведения ПЦР-тестов с набором реагентов.

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Указанное оборудование позволит проводить тысячу тестов за 12 часов. Компания«Биофарма» проинвестировала 6 миллионов гривен и подарила это оборудование государственной лаборатории. Вирусы пройдут, а это оборудование еще послужит украинцам. Это наша страна. Другой у нас нет.


Источник: uhl.ua
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