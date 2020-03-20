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Хоккей

Отец хоккеиста Зайцева опроверг заболевание сына коронавирусом

Николай ПисаревНет комментариев
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Никита Зайцев

Игорь Зайцев, отец защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, опроверг информацию об обнаружении у его сына коронавируса.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Зайцев стал первым хоккеистом НХЛ, заболевшим коронавирусом. По информации издания, существует вероятность, что вирусом COVID-19 заразились еще несколько игроков канадского клуба.

«Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — сказал Игорь Зайцев.

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Накануне «Оттава» сообщила, что один из хоккеистов команды заболел коронавирусом. При этом имя игрока, в настоящее время находящегося в изоляции, не было названо.

Источник: nhl.ru
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