Отец хоккеиста Зайцева опроверг заболевание сына коронавирусом

Никита Зайцев

Игорь Зайцев, отец защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, опроверг информацию об обнаружении у его сына коронавируса.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Зайцев стал первым хоккеистом НХЛ, заболевшим коронавирусом. По информации издания, существует вероятность, что вирусом COVID-19 заразились еще несколько игроков канадского клуба.

«Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — сказал Игорь Зайцев.

Накануне «Оттава» сообщила, что один из хоккеистов команды заболел коронавирусом. При этом имя игрока, в настоящее время находящегося в изоляции, не было названо.