Россияне снова гонятся за энхаэловской мечтой

Андрей Свечников против Александра Овечкина

Пока регулярный чемпионат НХЛ остается на вынужденной паузе из-за угрозы распространения коронавируса CoVID-19, NHL.com/ru рассуждает о том, почему в нынешнем сезоне в сильнейшую лигу мира пробилось столько российских хоккеистов.

В нынешнем сезоне на лед энхаэловских площадок выходили ровно 50 россиян. Число не рекордное, но знаковое: такое количество российских хоккеистов наводнило НХЛ впервые с чемпионата 2003-04. То есть за всю постлокаутную эпоху жесткого потолка зарплат.

Эти 43 полевых игрока и семь вратарей имеют совершенно разный опыт и статус, но каждый из них, будем надеяться, поможет в возрождении прекрасного тренда, а именно – увеличения представительства российской хоккейной школы в сильнейшей лиге планеты. От “отцов” этого поколения Александра Овечкина, Евгения Малкина и Ильи Ковальчука до 22-летнего Данила Юртайкина, успевшего сыграть за “Сан-Хосе” всего в четырех матчах перед объявлением паузы – каждый из них, каждая история успеха делает НХЛ все более привлекательным выбором для молодых ребят, которых лишь недавно выбрали на драфте. Да и для тех, кому это только предстоит – тоже.

Примеры Андрея Свечникова, Ивана Барбашева, Ильи Самсонова, Никиты Задорова, Валентина Зыкова и других молодых парней доказывают, что путь в НХЛ может лежать не только через МХЛ и КХЛ, но и через юниорские и низшие лиги Северной Америки. Уверен, что большинство из них, если не все, готовы подтвердить, что ранний переезд за океан помог им и с языком, и с культурной адаптацией, и с привыканием к здешним хоккейным устоям. Самсонов сам не далее как месяц назад в пятом эпизоде подкаста “За Бортом” говорил мне, что ему нравилось выступать за “Херши” (фарм-клуб “Кэпиталз” в АХЛ), и что его цитаты в российских СМИ про то, как они якобы питались на заправках, были выдернуты из контекста.

Это к вопросу о том, что на количество россиян в НХЛ влияют не только исторические рекорды Овечкина, финты Артемия Панарина или сумасшедшие сэйвы Андрея Василевского. Все эти вещи, безусловно, вдохновляют и нас с вами, и только вставших на коньки мальчишек, но чем больше таких историй успеха, как Самсонов, Барбашев или Свечников, будет перед глазами у топовых российских подростков, тем сильнее они будут верить, что и им такое по силам. И тем более мотивированными будут оставаться ради исполнения этой мечты.

Нынешний сезон – не первый в истории, в котором количество россиян в НХЛ достигало полсотни. Это здорово, если сравнивать с предыдущими 15 годами, но ничего особенного, если вспоминать середину 1990-х и особенно начало “нулевых”, когда их бывало и за 70. Начиналось все, как вы знаете, с тоненького ручейка: одного нападающего Сергея Пряхина в сезоне 1988-89, сыгравшего в двух матчах за “Калгари”. К следующему сезону их было уже восемь: семеро ветеранов, отпущенных Советским Союзом на свободу на кабальных условиях, и сбежавший Александр Могильный. А дальше ручеек быстро превратился в бурную реку: 12 человек в чемпионате 1990-91, 22 – в 1991-92, 43 – в сезоне 1992-93, и так далее, пока в НХЛ не перебрались вообще все, чей уровень мастерства был здесь востребован.

Как ни крути, но профессиональный спорт тесно связан с экономикой, и когда в России на пике цен на энергоносители запустили КХЛ, то новая лига на первых порах сумела переманить к себе нескольких суперзвезд-флагманов, зарплаты которых с учетом налогов и стоимости жизни были не просто сопоставимы с энхаэловскими, но и в отдельных случаях превышали их. Яромир Ягр, Алексей Яшин, Ковальчук и другие топовые игроки, отправившиеся из Америки в Россию – производная именно от этого явления. В НХЛ этому никто не радовался, но само явление было понятным.

Точно так же понятно оно и в обратных случаях. И когда на фоне обрушившейся 30 лет назад страны в Америку ломанулись все, спасаясь от банальной нищеты, и когда во второй половине 2010-х российская хоккейная молодежь начала вновь голосовать ногами после того, как рубль, обесценившийся к доллару более чем вдвое за последние шесть лет, перестал быть привлекательной валютой для заработка.

Впрочем, давайте не будем себя обманывать: НХЛ не резиновая, конкуренция в ней жесточайшая, и путь к звездам ждет далеко не всех, кто отправится сюда за мечтой. Но пусть ребята хотя бы пробуют. Обидно ведь оглядываться на прожитую жизнь, в которой ты свою главную мечту даже не попробовал реализовать. Как реализовали ее 50 россиян, появлению которых на заполненных энхаэловских аренах мы уже радовались в этом сезоне.