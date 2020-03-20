В чемпионате Беларуси определился первый финалист Кубка Президента (видео)

В очередном матче плей-офф Экстралиги «Юность» на домашнем льду разгромила «Динамо-Молодечно» со счетом 6:0.

Таким образом, минский клуб первым обеспечил себе место в финале.

Счет в серии 4-1.

Юность – Динамо-Молодечно – 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 18:08 Стефанович (К.Брикун, Мажуга), 2:0 – 26:41 Дроздов, 3:0 – 34:25 Кашкар (Стефанович, Дроздов), 4:0 – 34.41 Кашкар (Цыганов, Когалев), 5:0 – 35:50 Кулаков (Дроздов, Стефанович) ГБ, 6:0 – 49:04 Цыганов (Мальцев, Кашкар) ГБ2.

Источник: сайт belarushockey.com