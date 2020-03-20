Владислав Вязовов: «Мое дело, как игрока, выходить и играть»

Вратарь харьковскогоМХК «Динамо» Владислав Вязовов пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лигии рассказал о причинах поражения харьковчан в сезоне 19/20, опыте выступлений вчемпионате Турции, а также поделился о своих планах на будущее.

— Оцени четвертьфинальную серию против «Днепра».

— Увы, ноничего нового для нашей команды не происходило. У нас, что «регулярка» была, что плей-офф. Хотелось, понятно, чего-то большего, но… На плей-офф команда всегда настраивается по-другому. Ожидалась какая-то борьба, но, к сожалению не получилось.

— Как думаешь, в чем причина таких разгромных поражений в 1/4 финала и в «регулярке»?



— Причину будет искать тренер, а мое дело, как игрока, выходить и играть. Мое мнение – у нас достаточно молодая и неопытнаякоманда. Плюс много времени потребовалось на раскрепощение, был какой-то мандраж у многих игроков.

— Как думаешь, для молодых игроков, которые в первый раз поиграли на профессиональном уровне – насколько это полезно и как этот сезон помог?

— Для молодых игроков, которые играют, – это большой опыт и огромный плюс. К тому же, всегда растешь, когда играешь против более сильных команд.

— Прошлый сезон ты провел в Турции. Расскажи, какой там уровень хоккеяи как там тебе игралось?

— Достаточно хорошие условия- там пытаются развивать хоккей, делают сейчас все, чтобы не стоять на месте.

У них тоже есть легионеры – на них, по сути, держится чемпионат. У них есть хорошие арены, неплохие команды. Правда, сам уровень чемпионата оставляет желать лучшего. Плюс, насколько я понял, что у федерация хоккея местной – один общий спонсор для всех команд, а не как у нас – у каждого клуба может быть свой партнер.

— Были проблемы с языковым барьером?

— В принципе, в команде были и переводчики и ребята с Украины, которые хорошо понимали английский язык. Да и я его тоже неплохо знаю. Так что с этим проблем не возникало.

— А тяжело было, после сезона в Турции перестраиваться заново на украинский хоккей, на игру в «Динамо»?

— В чемпионате Турции в регламенте есть такой пункт, что на льду в одной команде одновременно может находится4 легионера. Как я уже говорил, чемпионат держат именно иностранные игроки и поэтому в пятерках, соответственно, темп задают тоже они.

У нас же, например, в команде играли все местные, харьковские ребята и вообще не было легионеров. Только в этом, по сути, была разница. Но, как по мне, это дело сборов – сыграться и привыкнуть.

— Что нужно сделать в будущем сезоне «Динамо», чтобы и улучшить свои игровые кондиции, и иметь возможность играть с другими командами на равных?



— У меня этот год, за всю мою карьеру, наверное, самый неудачный. Но, значит, он для чего-то был нужен. Возможно, стоит о чем-то задуматься, что-то поменять.

Буду я в «Динамо» или нет в следующем сезоне – не знаю. Нужно немного отдохнуть, привести себя в порядок, походить в спортзал, чтобы быть в форме. Хотелось бы, конечно, уехать за границу и продолжить карьеру там. Так что, в любом случае, в межсезонку у меня будет много работы, чтобы это воплотить.



Стоит отметить, что херсонский «Днепр» разгромил МХК «Динамо» и со счётом в серии 2:0 прошёл в полуфинал плей-офф.

Ранее, мы подвели итоги регулярного чемпионата дляМХК «Динамо».

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