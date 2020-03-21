Чётко и по факту: цифры «Кременчука» в сезоне 2019/20

Пресс-служба «Кременчука» подготовила специальный материал о том, каким был сезон 2019/20 для “горожан” цифрах, написав о 40-ка турах “регулярки” в фактах.

1 – ХК «Кременчук» занял первое место в регулярном чемпионате УХЛ-Пари-Матч сезона-2019/20.

2 – более двух сотен шайб кременчужане забросили в регулярке – 251, больше чем любая другая команда лиги.

3 – третий раз «горожане» выиграли регулярный чемпионат Украины в своей истории. До 2019/20 это было в сезонах 2014/15 и 2016/17.

4 – Сразу четыре кременчугских игрока заняли первые места в гонке бомбардиров лиги:

Дмитрий Орлов – 69 (36+33);

Николай Киселев – 63 (34+29);

Дмитрий Созонов – 60 (25+35);

Алексей Ворона – 55 (17+38).

5 – в среднем более пяти сотен болельщиков (581), согласно официальной статистике, посещали в сезоне-2019/20 домашние игры ХК «Кременчук» на арене «Айсберг».

6 – нынешний чемпионат Украины (плей-офф которого планируют доиграть в сентябре-2019) стал шестым в истории ХК «Кременчук» (Серебряный призёр (3): 2015, 2017, 2018. Бронзовый призер (2): 2016, 2019).

Кременчугский хоккейный клуб – единственная спортивная команда в игровых видах спорта, которая представляла Кременчуг в еврокубках (полуфинал Континентального Кубка-2016 в Руане (Франция)).

7 – голов забили кременчужане в меньшинстве в регулярке. Кременчугская команда сделала рекордную победную домашнюю серию из семи побед подряд (02.11.2019 – 15.01.2020).

8 – лет арене «Айсберг» в 2020 году.

9 – девять сухих побед на счету «горожан» (7 – Новицкий, 1 – Гордюшин, одна +/-).

10 – лет исполнится ХК «Кременчук» в этом году (основан 9 июня 2010 года).

11 – побед подряд одержали подопечные Александра Савицкого.



12 – штрафных бросков пробивали соперники кременчужанам, забили 3.

13 – голов «горожане» пропустили в меньшинстве, это лучший показатель в лиге (отстояли ворота в 91%).

14 – буллитов пробивали кременчужане (4 реализовали).

15 – сентября 2019 года «Кременчук» сыграл первую игру в чемпионате-2019/20, выиграв дома у «Белого Барса» 6:0.

16 – побед с крупным счетом одержали кременчужане в сезоне (более пяти шайб).

Шестнадцать игроков для национальной сборной Украины подготовил ХК «Кременчук» за шесть сезонов. Будучи хоккеистами кременчугской команды эти хоккеисты дебютировали в первой команде страны в официальных играх: Кузьмик, Шевчук, Андрейкив, Романенко, Жовнир, Чернышенко, Игнатенко, Варивода, Бойков, Луговой, Гриценко, Карпенко, Гордюшин, Савченко, Александров, Ворона.

17 – турах подряд «горожане» набирали очки (30.10.2019 – 22.01.2020).

В семнадцать лет впервые в УХЛ сыграл коренной кременчужанин Варава (в 30 играх набрал 5 (2+3) очков. Глеб – самый молодой в составе «горожан», игрок юниорской сборной Украины.

18 – раз в гостевых играх из 20 «Кременчук» набирал очки, уступив в основное время только в двух.

19 – шайб забросил «Кременчук» за сезон «Днепру», пропустив от херсонцев 15.

20 – домашних игр сыграли в регулярном чемпионате «горожане». Всего “горожане” набирали очки в 17 встречах на арене «Айсберг».

21 – шайбу «Кременчук» пропустил от «Донбасса» в сезоне, «отгрузив» в ответ 24 гола.

22 – сентября 2020 года, первая шайба коренного кременчужанина в УХЛ (Варава, «Ледяные Волки» 11:1).

Двадцать два игрока «горожан» одевали майки национальной сборной Украины в официальных турнирах (Петранговский, Гниденко, Исаенко, Захарченко, Толстушко, Гаврик, Кузьмик, Шевчук, Андрейкив, Романенко, Жовнир, Чернышенко, Игнатенко, Варивода, Бойков, Луговой, Гриценко, Карпенко, Гордюшин, Савченко, Александров, Ворона). Под руководством кременчужан – генерального менеджера сборной Сергея Мазура и главного тренера Александра Савицкого – сборная Украины последний раз добивалась победы, став Чемпионами миры в 2016 году в Первом дивизионе, группе В.

23 – ноября 2019 года «Кременчук» дома всухую обыграл «Донбасс» 3:0. Через неделю в Дружковке кременчужане были сильнее 5:1. Эти два выигрыша стали значимыми для будущего выигрыша в регулярном чемпионате.

24 – средний возраст игроков команды.

25 – номер выбрал себе после возвращения в «Кременчук» форвард Чердак. Владимир «последний из могикан», который играл в первом сезоне для кременчужан в чемпионате Украины 2014-15 годов.

26 – февраля 2020 года самая крупная победа «горожан» в сезоне (14:0 с «Динамо»).

27 – номер капитана команды Киселева. За два сезона в команде Николай продемонстрировал завидую стабильную результативность, набирая в регулярном чемпионате по 63 очка (38+25 и 34+29). В прошлом году он стал лучшим бомбардиром лиги, в этом – вторым.

28 – больше всех побед в лиге среди вратарей одержал Новицкий. Он лучший по пропущенным шайбам (в среднем 1,42) и по проценту отбитых бросков – 93,3%.

29 – %, у «Кременчука» лучшая реализации численного преимущества в лиге, 40 раз «горожане» реализовали большинство из 138 попытов. 29 февраля 2020 года, за тур до окончания, кременчужане оформили победу в регулярном чемпионате («Динамо» 14:1). В этом поединке голевым покером отметился Орлов.

30 – поединках набирал очки Орлов. Тридцать игроков было в составе «Кременчука» на финише регулярки.

31 – августа на переполненной ледовой арене СК «Айсберг» состоялась последняя игра предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2019, в которой встретились лидеры – «Кременчук» и «Донбасс», имевшие до решающего поединка по две победы и соответственно по шесть очков. Кременчужане выиграли в серии послематчевых буллитов 2:1Б и третий раз в истории трофея оставили кубок в родном городе.

32 – матча выиграли «горожане» и столько очков набрал лучший бомбардир среди защитников ВсеволодТолстушко (32 (12+20) очка)

33 – года Александру Пуксу – самому опытному игроку кременчугской команды.

34 – поединка сыграл голкипер «горожан» Новицкий, он больше всех в лиге был на льду в регулярном чемпионате – 2032,26 минуты.

35 – матчах сезона кременчужане набирали очки. Тридцать пять хоккеистов выходили в майке «Кременчука» на лед в этом сезоне.

36 – голов забил лучший снайпер лиги нападающий Орлов.

37 – игр без удалений провел самый дисциплинированный хоккеист команды Ворона, всего 4 минуты штрафа в 39 поединках.

38 – Ворона первый в УХЛ по голевым передачам. Интересно, что форвард играет под №38.

39 – больше всех матчей сыграли за команду Орлов, Киселев, Созонов и Ворона.

40 – подопечные Александра Савицкого лидировали с первого и до последнего 40-го тура.

41 – на 41-й минуте 29 февраля в матче с «Динамо» 14:1 Орлов оформил голевой покер.

46 – шайб из 251 кременчужан забросили защитники (18,3%).

57 – лучший коэффициент полезности в лиге по системе +/- у Орлова и Созонова.

64 – Именно столько голов пропустили кременчужане в “регулярке” – этот показатель наименьший в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч.

66 – бросков нанесли игроки ХК «Кременчук» в игре с «Динамо» 22 января 2020 года (13:0).

77 – номер улицы Киевской, где находится арена «Айсберг».

82 – средний вес хоккеистов «Кременчука».

96 – очков набрали кременчужане в регулярке.

138 – ХК «Кременчук», несмотря на лучшие оборону и атаку в лиге, меньше всех в чемпионате играл в большинстве.

181 – см, средний рост игроков «горожан».

187 – разница между забитыми и пропущенными шайбами кременчужан в сезоне, лучшая в лиге.

198 – см, самый высокий хоккеист «Кременчука» и лиги защитник Фроленко.

200 игр – ХК «Кременчук» в регулярном чемпионате Украины (9 января 2020 года победа в Белой Церкви против «Белого Барса» 10:4).

250 – в матчах «Кременчука» в чемпионатах Украины вместе с плей-офф (26 февраля 2020 года с «Динамо» 14:0)

350 – игр Ивана Савченко в чемпионате Украины вместе с плей-офф (26 декабря 2019 года с «Волками» 9:1).

408 – голевых передач отдали игроки «горожан» за сезон.

659 – больше всех в лиге (251+408) очков набрали кременчугские хоккеисты (в среднем 17 за игру).

815 – нанесли бросков по воротам «Кременчука».

1000 – гол кременчужан в регулярке забил 9 октября 2019 года Ефимочкин в матче против «Ледяных Волков» в Киеве, сделав счет 9:0 в пользу гостей (итоговый 11:0).

1200 – заброшенных шайб «горожан» вместе с плей-офф в чемпионатах Украины (Ворона, 26 декабря 2019 года, восьмой гол в поединке с «Волками» (9:1).

1521 – бросок нанесли по воротам соперника кременчужане, лучшая их реализация в лиге – 16,5%.

Источник: сайт ХК «Кременчук»