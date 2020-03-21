Суббота, 21 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНе хоккеем единым: игроки и судьи УХЛ прочитали стихи в честь Всемирного дня поэзии (видео)
Хоккей

Не хоккеем единым: игроки и судьи УХЛ прочитали стихи в честь Всемирного дня поэзии (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сегодня, 21 марта, в мире отмечают день поэзии. Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.

Во время вынужденной паузы в чемпионате, вчесть Всемирного дня поэзии игроки клубов Украинской хоккейной лигиКирилл Бондаренко («Кременчук»), Никита Коваленко («Днепр»), Айнарс Подзиньш («Донбасс»), Артем Соляник (МХК«Динамо»),Всеволод Толстушко(«Кременчук»),а также главный и линейный арбитрыАртем Корепанови Сергей Хараберюшвыбрали стихотворения персидского философа Омара Хайямаи прочитали вечную классику для всех поклонников хоккея.

Читайте также:  Ли готов разговаривать с другими клубами

Отметим, чтоначали отмечать этот день после30-й Генеральной конференции в Париже в 1999 году, когда ЮНЕСКО официальнопровозгласила 21 марта Всемирным днем поэзии. Такой праздник ввелис целью поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: www.segodnya.ua

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Международная федерация хоккея отменила ЧМ 2020 в Швейцарии

В белорусской экстралиге назревает сенсация (видео)

Баффало подписал контракт с проспектом-форвардом

Борис Колесников: «В 2014-м «Донбасс» остановила лишь война. А сейчас у нас даже нет доступа к нашей арене»

Рамазан Алдамжаров присоединился к #StayAtHomeChallenge

Закрыть