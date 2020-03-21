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Хоккей

Рамазан Алдамжаров присоединился к #StayAtHomeChallenge

Николай ПисаревНет комментариев
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После того, как #StayAtHomeChallenge поддержал игрок харьковского МХК«Динамо» Даниил Бутенко, к эстафете начали присоединяться и другие украинские хоккеисты.

Следующим в челленжде поучаствовал «Ледяных Волков» Рамазан Алдамжаров.

Отметим, что#StayAtHomeChallenge (челлендж«Оставайся дома»), запущенный одним из самых популярных футбольных аккаунтов в Instagram433, набрал большую популярность среди спортсменов мира.

Суть челленджа изначально заключалась в выполнении двух действий одновременно: требовалось 20 секунд набивать мяч и при этом намыливать руки мылом. На ходу начали появляться вариации с бумажными полотенцами и туалетной бумагой.

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Источник: uhl.ua
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