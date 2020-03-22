6 лет победе «Донбасса» на «пражском марафоне»

Что вы знаете об усталости? А хоккеисты и тренеры«Донбасса», а также болельщики на трибунах и все, кто обеспечивал трансляцию матча дончан против чешского«Льва»в плей-оффКХЛ, навсегда запомнили день 21 марта 2014 года. Кстати, это была пятница. Плавно перешедшая в субботу…

Люди начинали смотреть игру в 20:00 по киевскому времени, потом не особо внимательные отрывались по своим делам, гуляли, возвращались домой, включали телевизор, а игра все продолжалась!

Это был полуфинал плей-офф Западной конференции КХЛ сезона-2013/2014, матч номер два.

«Лев» (Прага, Чехия) –«Донбасс» (Донецк, Украина)3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:0:1 – Дадонов (Федотенко, Якуценя) – 04:12, 1:1 – Врана (Ойстрик, Мяенпяя – бол.) – 17:57, 2:1 – Врана (Мяенпяя – бол.) – 19:28, 2:2 – Белухин (Бартулис – бол.) – 34:14, 3:2 – Цингел (Матаи) – 34:35, 3:3 – Якуценя (Белухин, Дадонов) – 54:10, 3:4 – Конев (Якуценя) – 126:14.

Счет серии – 1:1

За день до этой исторической игры «Донбасс» проиграл первый матч серии со счетом 2:5. Вторая встреча на льду пражской«Типспорт Арены»была крайне важна для дальнейшего развития противостояния. «Лев» мог укрепить свое преимущество, а дончанам под руководствомАндрея Назаровауж очень не хотелось отпускать соперника в отрыв.

«Донбасс» быстро открыл счет, но на первый перерыв соперники ушли с ничейным результатом 1:1.

Далее уже «Лев» дважды вел 2:1 и 3:2, но дончане не проиграли в основное время.

А потом начался овертайм!.. Доиграв третий дополнительный период, «Донбасс» и «Лев» установили на тот момент рекорд КХЛ по продолжительности матча – 120 минут! Предыдущий самый длинный поединок был сыгран в феврале 2013-го, когда в четвертьфинале Западной конференции КХЛ череповецкая«Северсталь»и ярославский«Локомотив»(3:2 3ОТ) резвились на площадке 118 минут и 48 секунд!

«Донбасс» и «Лев», отыграв два полных матча, смогли все решить в четвертом овертайме! На 126-й минуте 14-й секунде игрового времени. Защитник дончанАндрей Коневбуквально протолкнул шайбу в ворота чехов. Сил не оставалось никаких:

«Практически без сознания. Сил не было никаких. Макс Якуценя отдал пас, а я забивал уже в падении. Навсегда запомнил, что к концу матча жесткие коньки стали мягкими, пропитались потом и мелкой ледяной пылью. Их выбрасывать можно было. Восстанавливались тогда только двумя способами – много спали и много ели» – вспоминал Конев чрез несколько месяцев после «пражского марафона».

Рекорд с участием «Донбасса» и «Льва» в КХЛ смогли побить в марте 2018-го года. В полуфинале плей-офф Западной конференции московскийЦСКАи хельсинский«Йокерит»выдали невообразимые пять (!) овертаймов. Все закончилось на 142-й минуте и 9-й секунде.

Источник: сайт XSPORT