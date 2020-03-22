Александр Каракулько: «Желание остаться в команде и сыграть в плей-офф есть»

Нападающий«Днепра»Александр Каракулькопообщался с журналистами порталаbelarushockey.com и рассказал об остановке чемпионата Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч.

—17 марта появилась информация, что полуфиналы и финал чемпионата Украины на данный момент остановлены и будут доиграны в сентябре из-за угрозы распространения коронавируса. Стало ли это сюрпризом?

— Нет, все следили за обстановкой в других чемпионатах, где их отменяли или приостанавливали, так что мы были готовы к этому.

— Отсюда возникает вопрос, сыграете ли вы за «Днепр» в полуфинале против «Донбасса» в сентябре, ведь контракт с клубом из Херсона у вас заканчивается 30 апреля?

—Желание остаться в команде и, следовательно, сыграть в плей-офф есть. А останусь или нет, решится в ближайшее время.

— Какая на данный момент обстановка с коронавирусом на Украине в целом и в Херсоне в частности?

— Как говорят в новостях, в нескольких областях есть случаи. В Херсоне нет случаев заболевания на данный момент. Введён карантин в городе.

— Есть ли паника, не скупают ли всё подряд люди в магазинах и аптеках? Как лично вы ощутили карантин, который ввели на Украине с 17 числа?

— Паники нет. В магазинах все необходимое есть. Лично никак не ощутил, что карантин. Просто не тренируемся и стараемся меньше на улицу выходить, как советовали. Так что все нормально.

— Как оцените для себя в целом прошедший сезон, в котором вы набрали 58 (21+37) очков в 39 играх? В чём можно добавить?

— Конечно, можно было лучше, но как есть, так есть. Во всем нужно добавлять, во всех аспектах.

— Решающие матчи плей-офф перенесены на сентябрь. Чем будут заниматься хоккеисты «Днепра», в том числе и вы, в ближайшее время?

— До 3 апреля, пока карантин, ледовый дворец закрыт. Тренерский штаб будет держать нас в курсе и если будут новости, то сообщат.

Источник: сайтbelarushockey.com