ИИХФ отменила чемпионат мира по хоккею

Национальная команда Швеции – чемпион мира по версии ИИХФ 2017

Чемпионат мира по хоккею 2020 года в субботу был отменен из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне в период 8-24 мая.

“Международная хоккейная семья столкнулась с суровой действительностью, но с ней надо примириться, – заявил президент ИИХФ Рене Фазель. – Коронавирус – глобальная проблема, для борьбы с распространенией которой требуются большие усилия государственных органов. ИИХФ должна сделать все, чтобы поддержать эту борьбу. Сейчас надо отложить спорт в сторону и поддержать государственные органы и хоккейную семью”.

ИИХФ заявила, что возможности переноса чемпионата мира в другую страну не было. Места проведения чемпионатов мира определены до 2025 года, поэтому потенциальный сценарий переноса будущего турнира в Швейцарии будет обсуждаться ИИХФ.

Объявление было сделано через девять дней после того, как НХЛ поставила сезон 2019-20 на паузу.

Ожидалось, что представители команд-участниц приедут в Швейцарию в мае на ежегодный конгресс ИИХФ, который был перенесен.

“Мы уважаем данное решение совета ИИХФ, – сказал генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира 2020 Джиан Гилли. – Но, конечно, это большое разочарование. Но для всех участвующих сторон это исключительная ситуация. И теперь мы будем заниматься решением других важных проблем”.

Порядок возврата денег за билеты будет объявлен в скором времени.