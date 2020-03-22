Максим Слыш: «У нас в чемпионате все ребята довольны тем, что могут продолжать играть, и никакой паники у них точно нет»

Беларусь – фактически единственная страна в мире, в которой, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается розыгрыш хоккейного первенства. Более того, при полных болельщиками трибунах. Сейчас в белорусской Экстралиге продолжается розыгрыш полуфиналов плей-офф, а национальная сборная начала подготовку к чемпионату мира в топ-дивизионе.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги пообщалась с хорошо известным украинскому болельщику хоккеистом – экс-игроком«Кременчука», а ныне капитаномбелорусского «Могилева» –Максимом Слышом. Команда форварда уже завершила свои выступления в чемпионате, уступив в четвертьфинальной серии плей-офф вице-чемпиону страны «Неману».

Максим Слыш рассказал о том, какая ситуация сейчас в стране и в команде, учитывая пандемию коронавируса, подытожил четвертьфинальную серию против гроденской команды, а также вспомнил о времени в составе “горожан”.

—Сейчас все хоккейные (и не только) чемпионатыушли на паузу или вовсе завершились, но в Беларуси по прежнему продолжается розыгрыш плей-офф. Какая была обстановка внутри чемпионата и в команде?

— Ну пока мы еще играли, то не было даже в соседних странах такой паники. Ни в Украине, ни в России еще не было карантина. Так что у нас в команде все спокойно было, пока мы играли в четвертьфинале.

Сейчас, насколько я знаю, у нас в чемпионате все ребята довольны тем, что могут продолжать играть, и никакой паники у них точно нет. Команды бьются за чемпионство, и все мысли у игроков только о хоккее.

— При этом матчи проходят при полных трибунах. Не боятся болельщики, учитывая ситуацию в мире, дальше ходить на матчи?



— Сейчас сложилась такая ситуация, что даже русские телевизионщики хотят выкупить право на трансляции белорусского футбола. Их внутренний чемпионат остановили и им нечего показывать.

Я скажу так – те, кто на самом деле не боится – тот приходит на игры, так же, как и раньше – переживают за свои команды, смотрят все матчи чемпионата, потому что им все равно интересно.

Конечно, я понимаю, что ходить на матчи сейчас где-то небезопасно, но есть те, кто за это отвечает. Раз у нас до сих пор хоккей не закрыли, значит, люди могут приходить и получать удовольствие от матчей.

—Как думаете, есть такая вероятность, что и у вас не доиграют сезон?



— Конечно, такое нельзя исключать. Но за контроль ситуации отвечают никак не хоккеисты, тренеры и руководители клубов. Здравоохранение должно об этом думать, заботиться о людях. А если у нас ничего не закрывают, то их решениям можно доверять.

Так что пока наш чемпионат продолжается и все спокойно.



—К тому же сейчас сборы проходит и национальная сборная Беларуси. Логично это, учитывая вероятную отмену чемпионата мира?



— Я уже читал, что чемпионат все-таки отменят. Но ребята продолжают готовиться. Ведь если вдруг турнир все-таки не отменят, то они будут готовы. Почему нет.

Я знаю, что у них все аккуратно, за игроками смотрят – они не сильно ходят в общественные места и все остальное. Так что, с этим все должно быть спокойно.

—Ваша команда завершила выступления в плей-офф на стадии четвертьфинала, в котором вы играли с«Неманом». Какой была эта серия?

— Для большей части нашей команды эти игры вообще были первыми в жизни матчами в плей-офф. Поэтому сказывалось еще и огромное волнение. Плюс первые игры тяжело было привыкать к скоростям. Тем более, что«Неман» – вице-чемпион страны. Поэтому где-то играли немного с опаской.

Потом разыгрались, увидели, что можем, конечно. Но опять же, эти игры показали, что опытные хоккеисты пока превосходят более молодых. К тому же, нам, в первую очередь, где-то не хватило везения, где-то мастерства, чтобы забивать голы. Потому что все вторые периоды мы«Неман» переиграли, а вот с забиванием голов получились проблемы у нас.

—В команде Вы самый возрастной игрок. Какими советами помогаете молодежи? Не трудно играть в настолько разновозрастном коллективе?



— Нет, почему. Я играю в этой команде с удовольствием. К тому же, у нас все-таки и опытные ребята есть, поигравшие в чемпионате Беларуси и не только. Так что в этом плане у нас вообще все отлично. Несмотря на возраст, у нас все одинаковые и все равны, в принципе.

Какие советы можем давать? Мы подсказывать что-то можем на площадке. Надеюсь, что когда-нибудь может и вспомнят чем-то добрым, что я подсказал что-то хорошее для них.

—К тому же, главный тренер команды Дмитрий Рыльков значительно моложе Вас (Максиму Слышу – 41, а Дмитрию Рылькову – 30 прим.). Как это влияет на вашу коммуникацию?



— Я не вижу вообще в этом проблемы. Он для меня тренер, а я игрок. Я, честно говоря, и не вижу в нем того, что он на 10 с лишним лет меня моложе. К тому же, он очень сильно старается, всегда переживает за команду, и, на самом деле, он очень хорошо держит весь коллектив и хорошо им управляет.

— Чувствуется, что молодежь наступает на пятки?



— Нет, не чувствуется. Пока у нас такая молодёжь, мне еще придётся игратьлет десять(смеётся). Я шучу, конечно же.

На самом деле, тут самое главное, чтобы здоровье позволяло играть. Поэтому, если смотреть за своим здоровьем и иметь, в первую очередь, желание играть в хоккей, то, я думаю, что я буду и дальше играть.Если так и дальше все сложится (и желание, и здоровье), то, конечно, года два еще можно поиграть.

— В чемпионате УХЛ вы играли еще в сезоне 2016/17. Следите сейчас за украинским первенством?



— Да, конечно, слежу. У меня осталось очень много друзей в чемпионате Украины. Мы постоянно на связи с«Кременчуком» остаемся. Плюс у меня там есть очень хороший друг и товарищ – это Савицкий Александр Валерьевич. Он приезжал в Минск на Рождественский турнир и мы с ним встречались, разговаривали. Плюс я в очень хороших отношениях остался и с президентом команды – Мазуром Сергеем Владимировичем.

Так что их выступление в чемпионате мне не безразлично – радуюсь за ребят и желаю им удачи. Я думаю, что как команда, так и президент (так много вкладывая в команду) заслужили чемпионство.

Плюс с прошлого года теперь слежу за херсонским «Днепром»Дмитрия Ивановича Пидгурского. Там же Олег Тимченко тренирует, с которым я отыграл и прожил вместе почти пять с половиной лет. Этой команде тоже желаю удачи, парни стараются. Поэтому с ребятами я постоянно общаюсь, постоянно в курсе всех событий.

—Сейчас для Вас уже настало межсезонье. Как планируете его провести?



— Мы пока остаемся в Могилеве и тренируемся, готовимся дальше уже к следующему сезону. Сейчас разговаривают с ребятами, кто остается, а кто уходит. У нас у всех контракты до 30-го апреля, так что будем тренироваться. И только после этого уже будем отдыхать.

Отметим, что на данный момент в белорусской Экстралиге за места в финале сражаются «Шахтер» и «Неман» (счёт в серии 3:2). В финале соревнований своего соперника уже ждет «Юность», котораясо счётом в серии 4:1 обыграла «Динамо Молодечно».

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