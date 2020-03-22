На сайте УХЛ появился раздел «Видео-правила»

Во время вынужденного перерыва Украинская хоккейная лига продолжает совершенствоваться и улучшаться, добавляя новые разделы и рубрики на свой официальный сайт. Отныне на официальном сайте УХЛ доступен новый раздел«Видео-правила игры в хоккей».

В этом разделе представлены фактически все основные Правила игры в хоккей согласно Правил соревнований ИИХФ вместе с наглядными видео-примерами из игр чемпионата Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч сезона 2019/20.

Главный судья УХЛ Алексей Глуховский рассказал о важности нового раздела:

— Я считаю, что такой раздел очень нужен и полезен для всех болельщиков украинского хоккея. Теперь они могут не только смотреть матчи, а еще детально понимать саму игру, разбираться в каждом правиле. А чем образованней наш болельщик, тем лучше.

Эту рубрику мы будем постоянно обновлять, добавлять новые моменты и видео. Также не забудем продолжать разбирать спорные моменты во всех будущих матчах. Я думаю, что каждый болельщик должен знать правила, понимать, почему судья на льду принимает то или иное решение.

Со всеми видео-правилами вы можете ознакомиться по ссылке.