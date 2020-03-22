Рене Фазель: «Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию»

Президент IIHF Рене Фазель признался, что с взрослым чемпионатом мира тянули в связи с отсутствием вспышки заболевания непосредственно в Швейцарии. Но 16 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения.

«Вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней. Нужно набраться терпения. С другой стороны, режим ЧС введён пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но всё это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию.





Мы пока можем выходить на улицу в Швейцарии, комендантского часа нет, но мы не можем встречаться в компании более пяти человек», – прокомментировал президент Международной федерации.

Источник: сайт XSPORT