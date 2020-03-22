Воскресенье, 22 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейРене Фазель: «Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере»
Хоккей

Рене Фазель: «Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Президент международной федерации хоккея Рене Фазель,после отмены чемпионата мира в элиитном дивизионе, рассказал швейцарскомуизданиюLe Matin о планах ИИХФ на будущее.

—Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере на посту главы ИИХФ. Даже если кризис в области здравоохранения ослабнет к маю, было неразумно ждать так долго. Наше решение обусловлено простым здравым смыслом. Все лиги остановлены, стадионы закрыты. Теперь игроки могут кататься только на стационарных велосипедах в своих подвалах.


Моё будущее? А что с моим будущим? В Цюрихе должен был состояться конгресс ИИХФ, на котором должен был быть выбран мой преемник. Теперь не будет ни чемпионата мира, ни конгресса. На данный момент у меня другие приоритеты. Надо вернуть лодку в спокойные воды и предоставить точные ответы на заданные вопросы.

Напомним, что ранее пресс-служба Украинской хоккейной лиги собрала материал о том,как распространение коронавируса повлияло на хоккей во всем мире.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
«Калгари» выделит боле миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

ИИХФ отменила чемпионат мира по хоккею

Рене Фазель: «Нам нужно следить за складывающейся в связи с вирусом ситуацией»

Бостон подписал контракт с защитником

Игроки ХК «Кременчук» и сборной Украины снялись в рекламе «Кременчукм’ясо»

Закрыть