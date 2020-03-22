Рене Фазель: «Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере»

Президент международной федерации хоккея Рене Фазель,после отмены чемпионата мира в элиитном дивизионе, рассказал швейцарскомуизданиюLe Matin о планах ИИХФ на будущее.

—Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере на посту главы ИИХФ. Даже если кризис в области здравоохранения ослабнет к маю, было неразумно ждать так долго. Наше решение обусловлено простым здравым смыслом. Все лиги остановлены, стадионы закрыты. Теперь игроки могут кататься только на стационарных велосипедах в своих подвалах.





Моё будущее? А что с моим будущим? В Цюрихе должен был состояться конгресс ИИХФ, на котором должен был быть выбран мой преемник. Теперь не будет ни чемпионата мира, ни конгресса. На данный момент у меня другие приоритеты. Надо вернуть лодку в спокойные воды и предоставить точные ответы на заданные вопросы.



Напомним, что ранее пресс-служба Украинской хоккейной лиги собрала материал о том,как распространение коронавируса повлияло на хоккей во всем мире.



