Рене Фазель: «Нам нужно следить за складывающейся в связи с вирусом ситуацией»

После отмены всех чемпионатов мира в сезоне 2019/20 президент Международной федерации хоккеяРене Фазельподелился своим мнением касательно будущих турниров, которые должны состояться в 2021, 2022 и 2023 годах.



—На сегодняшний момент ничего не изменилось,чемпионат мирапо хоккею 2023 года по-прежнему планируем провести в России. В 2021 году планируем провести чемпионат мира в Белоруссии и Латвии, в 2022 году – в Финляндии.



Сейчас преждевременно говорить о том, пройдет ли чемпионат мира в Швейцарии в 2021 году, решение об этом может принять только конгресс. Нам ведь нужно провести переговоры с организационным комитетом Швейцарии, со страховыми компаниями, партнерами.



Мы уже отменили 19 турниров со 2 марта. Теперь нам нужно следить за складывающейся в связи с вирусом ситуацией.

Напомним, что ранее пресс-служба Украинской хоккейной лиги собрала материал о том, как распространение коронавируса повлияло на хоккей во всем мире.