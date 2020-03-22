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Умер первый чехословацкий чемпион мира

Николай ПисаревНет комментариев
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«Легенда, последний из команды, которая выиграла первый чемпионат мира по хоккею для Чехословакии, ушел из жизни. Он был одной из наиболее выдающихся личностей в истории хоккея», — говорится в заявлении президента Чешской федерации хоккея Томаша Крала.

В составе сборной Чехословакии Забродский стал чемпионом мира 1947 и 1949 годов. Также он завоевал «серебро» Олимпийских игр 1948 года и бронзу ЧМ-1955. В 1997 году Забродский был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.

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Источник: сайт obozrevatel.com

Источник: uhl.ua
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