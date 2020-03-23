Коронавирус и украинский спорт: как Украина приспособилась к режиму карантина?

Увы, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, на сегодняшний день, что общественная, что политическая, что спортивная жизньоказались под ударом. Наверное, уже не осталось сферы, которой не коснулась проблема пандемии – все останавливается, переносится или закрывается. У сожалению, кроме хоккейных баталий на территории Украины, все прелести карантинной жизни испытали и остальные виды спорта.
К вашему вниманию пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает небольшой обзор реакции спортивных федераций и руководства лиг страны на коронавирус:
Футбол
В футбольной среде решение Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола приостановило все соревнования. Причём на всех уровнях – начиная с городских турниров и заканчивая профессиональными соревнованиями. До этого наши футболисты играли при пустых трибунах, однако постановление Кабинета МинистровУкраины и рекомендации от УЕФАпослужили веским основанием прекратить турниры на всех уровнях.
К тому же, УЕФАприняла решение перенести Евро – 2020 на лето 2021 года, а также сместила даты финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Когда возобновятся и возобновятся ли вообще чемпионаты Украины по футболу – никто не знает, все зависит от активности эпидемии вируса. Стоит отметить, что на сегодняшний день лишь Беларусь осталась единственной европейской странной, где продолжаются как хоккейные, так и футбольные баталии.
Волейбол
Аналогично, как и в футболе, волейбольные соревнования во всех лигах в нашей стране приостановлены. Правда, в отличии от кудесников «кожаного мяча», дата паузы – до 3 апреля, то есть до окончания
карантина по всей стране.
Гандбол
Комитетом федерации было принято решение о приостановлении чемпионата и Кубка Украины. Кроме того, клубам мужской Суперлиги было предложено после завершения 2-го этапа чемпионата не проводить полуфинальные серии плей-офф, а сразу сыграть в серии за золото (между 1 и 2командами турнирной таблицы) и за бронзу (между 3 и 4 командами турнирной таблицы).
Само решение о продолжении сезона будет приниматьсяв зависимости от дальнейшей ситуации в стране.
Баскетбол
В отличии от предыдущих видов спорта, которые приостановлены в надежде рано или поздно доиграть свои чемпионаты, Федерация баскетбола Украины полностью завершила проведение чемпионата Суперлиги.
Что касается мужской и женской Высшей лиги, то здесь решили утвердить результаты группового этапа, без стадии плей-офф.
Бокс
Федерация приостановила проведения боксерских турниров в стране. Кроме того, Международный Олимпийский комитет отменил действующий Европейский лицензированный турнир в Лондоне. Так же анонсируется отмена и других континентальных и мировых лицензионных турниров, которые должны были состояться в мае текущего года.