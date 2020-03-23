Коронавирус и украинский спорт: как Украина приспособилась к режиму карантина?

Увы, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, на сегодняшний день, что общественная, что политическая, что спортивная жизньоказались под ударом. Наверное, уже не осталось сферы, которой не коснулась проблема пандемии – все останавливается, переносится или закрывается. У сожалению, кроме хоккейных баталий на территории Украины, все прелести карантинной жизни испытали и остальные виды спорта.

К вашему вниманию пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает небольшой обзор реакции спортивных федераций и руководства лиг страны на коронавирус:

Футбол

В футбольной среде решение Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола приостановило все соревнования. Причём на всех уровнях – начиная с городских турниров и заканчивая профессиональными соревнованиями. До этого наши футболисты играли при пустых трибунах, однако постановление Кабинета МинистровУкраины и рекомендации от УЕФАпослужили веским основанием прекратить турниры на всех уровнях.



К тому же, УЕФАприняла решение перенести Евро – 2020 на лето 2021 года, а также сместила даты финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Когда возобновятся и возобновятся ли вообще чемпионаты Украины по футболу – никто не знает, все зависит от активности эпидемии вируса. Стоит отметить, что на сегодняшний день лишь Беларусь осталась единственной европейской странной, где продолжаются как хоккейные, так и футбольные баталии.

Волейбол



Аналогично, как и в футболе, волейбольные соревнования во всех лигах в нашей стране приостановлены. Правда, в отличии от кудесников «кожаного мяча», дата паузы – до 3 апреля, то есть до окончания

карантина по всей стране.

Гандбол



Комитетом федерации было принято решение о приостановлении чемпионата и Кубка Украины. Кроме того, клубам мужской Суперлиги было предложено после завершения 2-го этапа чемпионата не проводить полуфинальные серии плей-офф, а сразу сыграть в серии за золото (между 1 и 2командами турнирной таблицы) и за бронзу (между 3 и 4 командами турнирной таблицы).

Само решение о продолжении сезона будет приниматьсяв зависимости от дальнейшей ситуации в стране.

Баскетбол

В отличии от предыдущих видов спорта, которые приостановлены в надежде рано или поздно доиграть свои чемпионаты, Федерация баскетбола Украины полностью завершила проведение чемпионата Суперлиги.

Что касается мужской и женской Высшей лиги, то здесь решили утвердить результаты группового этапа, без стадии плей-офф.

Бокс

Федерация приостановила проведения боксерских турниров в стране. Кроме того, Международный Олимпийский комитет отменил действующий Европейский лицензированный турнир в Лондоне. Так же анонсируется отмена и других континентальных и мировых лицензионных турниров, которые должны были состояться в мае текущего года.



