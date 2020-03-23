Понедельник, 23 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСегодня исполнилось 68 лет невероятному рекорду украинца в НХЛ (видео)
Хоккей

Сегодня исполнилось 68 лет невероятному рекорду украинца в НХЛ (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Ровно 68 лет назад, 23 марта 1952 года канадец украинского происхожденияБилл Мосиенко забросил 3 шайбы за 21 секунду. В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий «Чикаго Блэкхокс» Мосиенко забросив три шайбы поспособствовав победе своей команды со счетом 7:6.

Справка: Уильям (Билл) Мосиенко родился 2 ноября 1921 года в Виннипеге (провинция Манитоба) в многодетной эмигрантской семье. Его отец Михаил был родом с Полтавщины и эмигрировал в Канаду еще во время Первой мировой войны, в которой принимал участие.

Читайте также:  Молодежная сборная Украины обыграла Литву в серии буллитов на турнире Четырех наций

В 1965-м Билл Мосиенко был включен в Зал хоккейной славы, а в 1991 году в его родном Виннипеге одна из спортивных арен, «Киватин Арена», была переименована в «Билл Мосиенко Арена». Не стало Билла в 1994 году, в возрасте 72 лет.

Источник: сайт segodnya.ua

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Коронавирус и украинский спорт: как Украина приспособилась к режиму карантина?

Рене Фазель: «Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию»

6 лет победе «Донбасса» на «пражском марафоне»

Рене Фазель: «Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере»

«Калгари» выделит боле миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Закрыть