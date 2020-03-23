Сегодня исполнилось 68 лет невероятному рекорду украинца в НХЛ (видео)

Ровно 68 лет назад, 23 марта 1952 года канадец украинского происхожденияБилл Мосиенко забросил 3 шайбы за 21 секунду. В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий «Чикаго Блэкхокс» Мосиенко забросив три шайбы поспособствовав победе своей команды со счетом 7:6.

Справка: Уильям (Билл) Мосиенко родился 2 ноября 1921 года в Виннипеге (провинция Манитоба) в многодетной эмигрантской семье. Его отец Михаил был родом с Полтавщины и эмигрировал в Канаду еще во время Первой мировой войны, в которой принимал участие.

В 1965-м Билл Мосиенко был включен в Зал хоккейной славы, а в 1991 году в его родном Виннипеге одна из спортивных арен, «Киватин Арена», была переименована в «Билл Мосиенко Арена». Не стало Билла в 1994 году, в возрасте 72 лет.



Источник: сайт segodnya.ua