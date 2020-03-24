Канадская CHL отменила плей-офф и розыгрыш Мемориального кубка из-за коронавируса

Канадская лига CHL впервые за 102 года остановила розыгрыш плей-офф чемпионата. Также в список отмененных спортивных событий в Канаде из-за пандемии COVID-19 Мемориальный кубок 2020 года, который должен был состояться в Келоуне с 22 по 31 мая.

В турнире принимают участие четыре команды — команда-хозяин соревнований и победители трех лиг — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).Действующим обладателем кубка является чемпион QMJHL «Роюн-Нюранда Хаскис».

«Мы продолжали следить за последними обновлениями и советами всех учреждений общественного здравоохранения и медицинских экспертов и неустанно работали над определением сценария, по которому можно было бы сохранить баланс нашего сезона, – говорится в заявлении. – К сожалению, учитывая тревожное состояние нашего глобального климата и общественного благосостояния, все еще слишком много риска и неопределенности, чтобы двигаться вперед с чистой совестью».

Первоначально CHL приостановила игру 12 марта на фоне вспышки коронавируса, а затем отменила оставшуюся часть регулярного сезона.В то время, когда лига заявила в своем заявлении, это была «надежда на то, что чемпионат будет продолжаться в соответствии с графиком».

Источник: официальный сайт CHL