Макар – фаворит на приз лучшему новичку

Кэйл Макар

Очевидного фаворита на “Колдер Трофи” выделить сложно, но точно не из-за того, что нынешний класс новичков не показывает ничего выдающегося. Наоборот, сразу несколько молодых ребят со старта пришпорили лошадей и выдают отличный дебютный сезон. Но раз уж мы запустили во время паузы эту угадайку, то я свою ставку сделаю на…

Кейл Макар, защитник (“Колорадо”), 21 год, выбран под №4 на драфте-2017, 50 (12+38) очков в 57 матчах

Небольшой анонс своего таланта и мастерства юный защитник “Эвеланш” успел сделать еще в прошлогоднем плей-офф, где в 10 матчах набрал 6 (1+5) очков, включая победный гол. Дриблинг, культура паса, бросок, чтение игры – всеми этими навыками Макар владеет на элитном уровне, поразительном для игрока его возраста. Всего за три дня до подписания контракта новичка с “Колорадо” защитник выиграл приз Хоби Бэйкера лучшему игроку мужского университетского хоккея NCAA.

“Даже в таком юном возрасте он уже умелый и состоявшийся хоккеист, – говорил о нем главный тренер денверцев Джаред Беднар еще в декабре. – Кейл – очень зрелый игрок, который чрезвычайно требователен к себе и имеет высокие ожидания от собственной игры. Он умеет видеть себя со стороны и хорошо осознает, что он делает от смены к смене. Он намерен стать незаменимым игроком, его легко тренировать, и он соответствует всем комплиментам, которые вы о нем слышали”.

Свой первый полноценный сезон Макар начал с пятиматчевой результативной серии (шесть передач). В ноябре он за двухнедельный отрезок выдал четыре матча, в каждом из которых набирал не менее двух очков, в том числе оформляя дубли в ворота “Коламбуса” и “Миннесоты”, гол и две передачи в матче против “Нэшвилла” и четыре передачи в игре с “Ванкувером”. Несмотря на пропуск 13 матчей из-за травм, Макар держится вторым по результативности среди всех новичков, вторым по передачам и первым по голам среди новичков-защитников. Его средняя результативность (0,88 очка за матч) – также лучшая среди всех первогодок.