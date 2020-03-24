НХЛ: «Здоровье игроков, болельщиков и всего сообщества остается главным приоритетом лиги»

Национальная хоккейная лига во время паузы в чемпионатедала ответы на вопросы относительно развития ситуации в сезонев связи с пандемией коронавируса

— 15 марта Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали прекратить массовые мероприятия численностью более 50 человек на восемь недель. Как это повлияет на стремление НХЛ возобновить сезон?

— Мы продолжим следить за ситуацией во время 60-дневного периода, предписанного CDC. Если события будут развиваться позитивно, мы надеемся начать давать подробные инструкции по возможному началу тренировочных лагерей через 45 дней после начала периода, обозначенного CDC.

— Был ли обнаружен коронавирус у кого-либо из игроков?

— Нам известно о двух игроках, которые сдали положительный тест на вирус COVID-19. У хоккеистов «Оттава Сенаторз» наблюдаются легкие симптомы, и сейчас они находятся в изоляции.

— Какие шаги предприняли НХЛ и «Сенаторз»после того, как эти игроки сдали положительный тест?

— Медицинский штаб «Сенаторз»идентифицировал людей, близко контактировавших с заболевшими спортсменами в определенный период времени (до того и во время периода, когда у них появились симптомы). Игроки и штаб «Сенаторз»были изолированы и проинструктированы следить за своим здоровьем и при необходимости обращаться за помощью к медперсоналу клуба.

Здоровье игроков, болельщиков и всего сообщества остается главным приоритетом лиги. НХЛ продолжит делать все возможное, чтобы игроки, персонал, болельщики и все связанные с хоккеем люди оставались в безопасности в период неопределенности.

— Планирует ли НХЛ протестировать всех игроков на коронавирус?

Наши медицинские эксперты не рекомендуют массовое тестирование всех хоккеистов. Кроме того, что для такой меры нет необходимых лабораторных ресурсов, медицинское сообщество считает, что подобное тестирование не является медицински обоснованным. Также это не удовлетворяет требованиям органов здравоохранения.

— Находятся ли игроки в данный момент под обязательным карантином?

— Да. Период самоизоляции должен длиться до пятницы, 27 марта. Или дольше, если того будут требовать местные законы в связи с поездками игроков.

— Должны ли игроки оставаться в городах своих команд во время паузы?

— Согласно последней рекомендации CDC, игрокам была дана возможность вернуться в свои родные города, в том числе за пределы Северной Америки.

— Разрешат ли игрокам возобновить встречи и ледовые тренировки после окончания периода самоизоляции, чтобы поддерживать себя в форме для возможного продолжения сезона?

— После окончания периода самоизоляции и в зависимости от ситуации в мире будет рассмотрена возможность открытия клубных центров для свободных тренировок игроков в небольших группах на добровольной основе.

— Будет ли требоваться тестирование на COVID-19 перед тем, как игроки смогут вернуться к занятиям?

— Игрок будет протестирован, если у него появятся симптомы или он заболеет. Мы не ожидаем, что потребуется массовое тестирование игроков на COVID-19 для их возвращения на клубные арены.

— Было ли принято какое-то решение относительно проведения остатка регулярного сезона? Было ли принято какое-то решение о возможном формате плей-офф Кубка Стэнли?

— Нет. Форматы возможных сценариев будут зависеть от дальнейшего развития ситуации между нынешним моментом и тем, когда нам разрешат играть. А также временем и логистическими вопросами. Нам нужно быть гибкими и реагировать на события, а также следовать медицинским советам.

— Если матчи возобновятся, будут ли арены закрыты для зрителей?

— Еще слишком рано говорить об обстоятельствах момента, когда нам разрешат играть. Но мы готовы следовать директивам органов здравоохранения.

— Если плей-офф НХЛ состоится в июне и/или августе, может ли следующий регулярный сезон пройти в укороченном формате?

— Нет. Мы не ждем, что один из форматов продолжения этого сезона повлияет на целостность чемпионата 2020-21.

— Были ли приняты решения относительно драфта-2020 или комбинированных тестов?

— На данный момент никаких решений относительно времени и формата этих событий принято не было.

— Что будет делать лига с контрактами игроков, которые истекают 1 июля, если окончание сезона будет отложено?

— Все решения относительно календаря и ключевых дат в календаре будут приниматься после обсуждений с НХЛПА. Так что все стороны примут лучшее решение относительно сценариев возможного возобновления сезона и расписания.

Источник: официальный сайт НХЛ