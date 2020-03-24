Раск может завершить карьеру в 2021 году

Туукка Раск

Вратарь “Бостон Брюинз” Туукка Раск сказал, что после окончания контракта после следующего

сезона есть “возможность”, что он завершит карьеру.

“У меня остался один год контракта, так что посмотрим, буду ли я вообще играть, – сказал 33-летний голкипер Boston Globe в субботу. – Посмотрим. Возможность такая есть”.

В 536 матчах НХЛ Раск сыграл 291-158-64 при 50 шатаутах. Он является лидером в истории “Бостона” по числу побед. Он сказал Globe, что не будет играть в родной Финляндии, если решит не заключать новый контракт в НХЛ. В апреле у него с женой Ясминой ожидается рождение третьего ребенка.