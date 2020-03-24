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Сборная Казахстана может остаться без главного тренера

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана. Об этом он заявил в интервью Bestnews.kz. Отказ от работы с национальной командой является одним из условий для подписания нового контракта.

Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в Астане, прошедшем в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Андрея Скабелки потерпела сенсационное поражение от Польши (2:3) и не вышла в следующий раунд.

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В прошлом году он вывел национальную команду Казахстан в элиту, выиграв домашний чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона.


Источник: сайт shaiba.kz/

Источник: uhl.ua
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