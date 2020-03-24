Сегодня исполнилось 84 года самому длинному матчу НХЛ

24 марта 1936 года в Северной Америке состоялся самый продолжительный матч в истории НХЛ, который до 2017 года оставался самым длинным в истории мирового хоккея. В первом поединке серии плей-офф Кубка Стэнли между «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Марунз» команды провели на площадке не только 100 минут чистого времени, но еще и 116 минут 30 секунд дополнительного. В сумме – 216! В итоге встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0!

«Детройт» и «Монреаль» в регулярке стали победителями дивизионов – Американского и Канадского – и в полуфинале плеф-офф боролись за право сыграть в решающем сражении Кубка Стэнли. «Монреаль» был действующим владельцем Кубка, но «Красные Крылья» здорово провели регулярный чемпионат, имея в составе непробиваемого вратаря Лорна Шабо. Но и его коллега из «Марунз» Норми Смит в этот вечер действовал безошибочно.

Основное время закончилось со счетом 0:0. Цифры на табло не изменились и в первых трех овертаймах, которые тогда длились по 20 минут, а время уже перевалило за полночь. Организовывать быстрые атаки мешал и разбитый лед. К слову, именно после этого матча тренер «Детройта» Джек Адамс обратился к боссам лиги, чтобы в НХЛ ввели обязательную заливку льда в перерывах, поскольку, как выразился тренер, «отвратительный лед порождает отвратительный хоккей».

А тогда, 24 марта 1936 года, игрокам с каждой минутой становилось все тяжелее бегать. Лидеры уже практически валились с ног И на площадку начали выпускать молодых хоккеистов. В половине третьего утра – в концовке шестого овертайма – тренер хозяев Джек Адамс дал шанс троим молодым игрокам из разных троек, среди которых оказался и будущий герой Мад Брюнето. Он проводил только первый сезон в НХЛ и забросил всего две шайбы.

Но тут Мад неожиданно для всех пробил голкипера «Монреаля». Арбитра за воротами к тому моменту задремал и не включил красный свет. Однако главный арбитр Нелс Смит на радостях громко прокричал на всю арену: «Черт возьми, это гол!» Проснувшиеся зрители взорвались овациями на трибунах и начали бросать на лед купюры, которые тут же оказывались в руках игроков «Монреаля» – каждому члену команды, включая персонал, досталось по 22 доллара.

«Монреаль Марунз» в итоге проиграли эту серию, а «Ред Уингз» в финальной серии оказались сильнее «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) и стали обладателями трофея.

Источник: сайт www.segodnya.ua