Двадцать первый выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей хоккейной недели в условиях карантина.

В двадцать первом выпуске программы поговорим о таком:

— Лучший и худший дни для клубов-участников чемпионата Украинской Хоккейной Лиги – Пари-Матч в сезоне 2019/20;

— Беларусь, несмотря на отмену всех спортивных чемпионатов в мире, продолжает играть и вот-вот разыграет главный трофей страны;

—IIHF отменила 19 чемпионатов мира, в том числе и с участием украинских сборных;

—Сюжет о том, как «Донбасс» стал частью истории КХЛ;

— Ответ на вопрос, чем хоккеисты занимаются во время карантина.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber