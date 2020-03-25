ВХЛ в след за КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20

Официальный сайт ВХЛ сообщает о том, чтовсвязи сухудшением эпидемиологической обстановки Лигой принято решение одосрочном завершении розыгрышей Кубка Петрова иКубка Федерации, иотмене оставшейся части сезона 2019/2020. Такое решение организация приняла сразу после досрочного завершения чемпионата КХЛ.

Также в сообщении говорится о том, что решение ораспределении мест поитогам соревнований 2019/2020 будет принято вближайшее время.

Отметим, что в ВХЛ в составе ташкентского«Хумо» выступал защитник сборной Украины Игорь Мережко. Его команда завершила выступления в чемпионате так и не доиграв четвертьфинальную серию против«Звезды».