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ВХЛ в след за КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт ВХЛ сообщает о том, чтовсвязи сухудшением эпидемиологической обстановки Лигой принято решение одосрочном завершении розыгрышей Кубка Петрова иКубка Федерации, иотмене оставшейся части сезона 2019/2020. Такое решение организация приняла сразу после досрочного завершения чемпионата КХЛ.

Также в сообщении говорится о том, что решение ораспределении мест поитогам соревнований 2019/2020 будет принято вближайшее время.

Отметим, что в ВХЛ в составе ташкентского«Хумо» выступал защитник сборной Украины Игорь Мережко. Его команда завершила выступления в чемпионате так и не доиграв четвертьфинальную серию против«Звезды».

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Источник: uhl.ua
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