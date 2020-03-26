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Хоккей

НХЛ отложила драфт, церемонию наград и тесты

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига в среду объявила, что комбинированные тесты НХЛ (1-6 июня, Баффало), церемония наград НХЛ 2020 Bridgestone (18 июня, Лас-Вегас) и драфт НХЛ 2020 (26-27 июня, Монреаль) отложены на неопределенный срок из-за коронавируса.

Место проведения, время и формат драфта (а также лотереи драфта) будут объявлены дополнительно, когда эта информация станет известна.

Лига с уважением относится к церемонии вручения наград и надеется вернуться в Лас-Вегас в будущем. Лас-Вегас принимал церемонию с 2009 года.

Источник: nhl.ru
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