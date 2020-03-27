Экс-форвард «Донбасса» стал чемпионом Латвии

Экс-форвард «Донбасса» Иван Рыбчик, который выступает за латвийский «Олимп» стал чемпионом Латвии.

Сам чемпионат закончился громким скандалом. Из-за пандемии коронавируса был отменён плей-офф, и чемпиона решили определить по итогам «регулярки».

На тот момент оставалось провести две игры регулярного чемпионата – обе между «Ригой» и «Олимпом» при пустых трибунах. Чтобы занять первое место «Олимпу» нужно было выиграть обе встречи.

В первой игре «Олимп» обыграл «Ригу» со счетом 4:1, а на второй матч рижане не явились, так как накануне Рижская дума выпустила распоряжение о серьезных ограничениях при проведении публичных мероприятий. Чтобы соблюсти это распоряжение «Рига» и не приехала на матч.

Дисциплинарная комиссия ЛХФ признала сложившуюся ситуацию форс-мажором и определила обоснованность отмены матча «Рига» – «Олимп». В этом случае победителем чемпионата Латвии становился «Курбадс».

Тем не менее «Олимп» не согласился с этим решением и подал апелляцию, которую в итоге удовлетворили. Правление ЛХФ отменило решение Дисциплинарной комиссии и засчитало ХШ «Рига» техническое поражение. Таким образом, первое место занял именно «Олимп», который заодно получил путевку в Континентальный Кубок.

Источник: сайт belarushockey.com