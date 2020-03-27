Кирилл Бондаренко: «Когда ты всю жизнь в хоккее – это даже не любовь, а болезнь»

На своей странице в Facebook Украинская хоккейная лига продолжает цикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В четверг, 26 марта, больше часа на все вопросы болельщиков отвечал форвард ХК «Кременчук» Кирилл Бондаренко.





— Почему Вы стали хоккеистом?



— В детстве со мной приключилась одна интересная и забавная история. Мы с отцом поехали на СТО ипри выезде нас «подперла» машина. Как потом выяснилось, за рулем автомобиля сидел хоккейный тренерИгорь Дмитриевич Крылови он предложил попробовать позаниматься хоккеем. Мне понравилось, и с тех пор, я в хоккее.

— Кто Ваш первый тренер?



— Благодаря Юрию Дмитриевичу Крылову я полюбил хоккей, а потом до 13 лет я тренировался сВадимом Анатольевичем Кирьяном.Им хочу сказать большое спасибо.

— Как проводите карантин? Посоветуйте, чем можно заняться?



— Тренировки, чтение книг, учение стихов. Можно заняться спортом и держать себя в форме.

— Ваши советы, как поддерживать форму дома?



— Отжиматься, качать пресс. Есть много вариантов занятия дома на разных тренажерах. Я, например, тренируюсь дома вместе с мамой, показываю ей всякие упражнения.



— В позапрошлом году, после тяжелой травмы, как восстанавливались?



— Честно говоря, травма была для очень тяжелой. После таких моментов ты начинаешь ценить жизнь, хоккей и все остальное. Я рад, что рядом со мной были близкие и родные.

Восстанавливался я с помощью различных процедур и мазей. В свою очередь, хотел бы поблагодарить «Белый Барс» за то, что они полностью взяли всю операцию на себя.

— Что Вас мотивирует играть?



— Мотивация – это такое дело, когда кроме хоккея у тебя ничего нет, и ты живешь этим. Когда ты понимаешь, ради кого ты играешь. Я играю ради своих родных и близких, ради болельщиков и своей команды.

— Почему Вы выступаете под №78?



— Все просто. Когда я перешел в «Кременчук», то еще не знал, под каким номером буду играть. Перед первой игрой мне предложили на выбор два номера – «5» и «78». В итоге, я выбрал №78, так как он мне больше импонирует.





— Какой клуб ближе всего?



— Тяжело сказать. В «Днепре»я провел больше года,в«Донбассе» – месяц, а в «Кременчуке» – вот только два месяца и карантин. В любом случае, мне было комфортно во всех трех клубах.

— Что можете сказать о «Соколе»? Прошлое, теперешнее и будущее.



— Спасибо этой команде, так как я там начинал свою спортивную карьеру. Мы играли в чемпионатах Украины и Беларуси. Было настолько много игр, что я даже в школу почти не ходил. У нас были одни поездки.

Что сейчас и будущее – не знаю. Обидно, потому что такая «махина» была, такая команда, с таким именем.

— Топ-3 самых памятных событий в Вашей карьере?



— Первое, что пришло в голову, когда со сборной УкраиныU20 заняли второе место на чемпионате мира. Второе, когда, в юном возрасте, играя в Челябинске, выиграл с командой первое место. Ну и третье – прошлогодний выход херсонского «Днепра» в финал, когда в нас особо никто не верил.





— Почему уехали из Челябинска?



— У меня там закончился выпускной год, и нужно было куда-то переходить. «Донбасс» меня выкупил, и я тогда перешел в «Молодую гвардию» и играл в МХЛ.

Очень благодарен руководству донецкой команды, что меня забрали, и спустя 4 года я вернулся на Родину.

— При переходе из одной команды чемпионата в другую отношения с болельщиками не портятся?



— У меня – нет. Наоборот, приятно, что могу пообщаться с любым из них. Это же не моя вина, что я перешел.

— Если бы не хоккей, то кем могли стать?



— Если бы с раннего детства не занимался хоккеем, то закончил бы школу и поступил бы в университет. А там, кто его знает, кем бы стал.

Сейчас я учусь на экономиста. Поэтому посмотрим, что будет у меня после хоккея. Есть масса вариантов. Хотелось, чтобы еще как минимум 5 лет быть связанным с этой игрой.

— Почему у Вас произошел спад? Планируете попробовать себя за границей?



— Не знаю. Начало сезона у меня получилось скомканным – уволили из «Днепра», потом попал в «Донбасс» на месяц, после чего, вновь период без команды. Теперь перешёлв «Кременчук»и начался карантин.



Хотелось попробовать себя за границей, но у меня еще на год контракт с «Кременчуком», а там будет видно.

— На Ваш взгляд – лучший украинский хоккеист в истории?



— У нас их много: Христич, Федотенко, Паникаровский, Завальнюк, Бабчук. Наверное, все же Федотенко –он два раза выигрывал Кубок Стэнли.





— Ваше отношение к женскому хоккею?



— Хоккей – это более мужественный вид спорта. Наверное, надо быть очень храброй девочкой, чтобы заниматься хоккеем. В любом случае они молодцы.

— Чтобы Вы посоветовали молодым хоккеем?



— Иметь терпение, уметь слышать и тренироваться. Не бросать, когда идут неудачи и помнить, ради чего ты занимаешься.

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