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Хоккей

Топовые хоккеисты НХЛ приняли участие в пресс-конференции

Николай ПисаревНет комментариев
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Кросби, Жиру и братья Стаал приняли участие в пресс-конференции по видеосвязи с журналистами.

Хоккеисты отвечали на вопросы американских журналистов, сидя у себя дома перед камерами.

Топовые хоккеисты НХЛ приняли участие в пресс-конференции

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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