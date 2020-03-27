Топовые хоккеисты НХЛ приняли участие в пресс-конференции

ГлавнаяХоккейТоповые хоккеисты НХЛ приняли участие в пресс-конференцииХоккейТоповые хоккеисты НХЛ приняли участие в пресс-конференцииНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Мар. 27, 2020 в 15:380Share2 Кросби, Жиру и братья Стаал приняли участие в пресс-конференции по видеосвязи с журналистами. Хоккеисты отвечали на вопросы американских журналистов, сидя у себя дома перед камерами. Источник: сайт XSPORT Источник: uhl.ua загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:1 − 1 = Вам может понравиться Хоккей Кирилл Бондаренко: «Когда ты всю жизнь в хоккее – это даже не любовь, а болезнь»27.03.2020Читать большеХоккей Игрок «Колорадо» заразился коронавирусом, но уже успел вылечиться27.03.20203Читать большеХоккей Bauer будет делать маски от коронавируса26.03.202016Читать большеХоккей НХЛ сдвинула сроки драфта и церемонии награждения игроков по итогам сезона26.03.20205Читать большеХоккей НХЛ отложила драфт, церемонию наград и тесты26.03.20202Читать большеХоккей Сент-Луис подписал контракт с форвардом-проспектом26.03.20202Читать большеХоккей В чемпионате Беларуси определился второй финалист Кубка Президента26.03.20208Читать большеХоккей Видео техничного обманного финта от лидера «Белого Барса»26.03.202012Читать большеХоккей Игорь Мережко: «Нам сказали, что сезон окончен, и все разъехались по своим родным городам»25.03.20203Читать большеХоккей КХЛ досрочно завершила сезон25.03.20202Читать большеРекомендуем посмотретьТеннисСвитолина – Говорцова. Обзор матча06.03.2020ТеннисСвитолина – Фернандес. Обзор матча07.03.2020БоксВ автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер17.03.2020ТеннисЯстремская встретится с экс-первой ракеткой мира13.08.2019ТеннисЯстремская – Флипкенс. Обзор матча25.02.2020ТеннисСтаховский: Я не смотрю бои Ломаченко, Усика и Гвоздика20.03.2020БоксУсик отказался сдать финальный бой чемпионата мира23.03.2020АвтоспортЧетыре команды помогут в борьбе с коронавирусом19.03.2020ФутболРафаилов – о своей отставке из “Зари”20.03.2020ФутболРезервист “Динамо” получает 2 млн евро в год22.02.2020