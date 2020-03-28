Суббота, 28 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАлександр Савицкий станет гостем программы «Наголос» на Полтавском ТВ
Хоккей

Александр Савицкий станет гостем программы «Наголос» на Полтавском ТВ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Официальный сайт«Кременчука» сообщает, чтоглавный тренер команды Александр Савицкий 31 марта станет гостем программы«Наголос» на Полтавском телевидении, где наставник “горожан” ответит на вопросы телеведущего в прямом включении по видеосвязи.

В прямом эфире Александр Савицкийподведет итогинепростого регулярного чемпионата, а также ответит на вопросы болельщиков.

Всепоклонники украинскогохоккея, у которыхнакопились вопросы к Александру Валерьевичу, могут заранее оставить свои вопросыв Facebook под этой новостьюили прислать на почту пресс-службы ХК «Кременчук» ([email protected])

Читайте также:  Стин выбыл минимум на месяц из-за травмы

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Рене Фазель: «Я не хочу покидать корабль в неспокойных водах»

Алексей Житник: «В этом сезоне главный трофей разыграют только белорусские терминаторы»

Комментаторы “Оттавы” и “Сент-Луиса” заразились коронавирусом

Смотрите второй матч финальной серии чемпионата Беларуси

В белорусской экстралиге состоялся первый поединок финальной серии Кубка Президента (видео)

Закрыть