Александр Савицкий станет гостем программы «Наголос» на Полтавском ТВ

Официальный сайт«Кременчука» сообщает, чтоглавный тренер команды Александр Савицкий 31 марта станет гостем программы«Наголос» на Полтавском телевидении, где наставник “горожан” ответит на вопросы телеведущего в прямом включении по видеосвязи.

В прямом эфире Александр Савицкийподведет итогинепростого регулярного чемпионата, а также ответит на вопросы болельщиков.

Всепоклонники украинскогохоккея, у которыхнакопились вопросы к Александру Валерьевичу, могут заранее оставить свои вопросыв Facebook под этой новостьюили прислать на почту пресс-службы ХК «Кременчук» ([email protected])