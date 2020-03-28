Алексей Житник: «В этом сезоне главный трофей разыграют только белорусские терминаторы»

Легендарный украинский хоккеист,олимпийский чемпион и ветеран 15 сезонов НХЛАлексей Житникпообщался с журналистами и поделился своим мнением о влиянии коронавируса на мировой хоккей.

—В последнее время пошли слухи о том, что летом НХЛ все-таки запустит Кубок Стэнли. Верите в них?

— Нет, не верю. Мой прогноз: в этом сезоне главный трофей разыграют только белорусские терминаторы – в своей стране. Во всех остальных лигах, включая НХЛ, сезон не будет возобновлен.

— Почему, ведь президент США уже заявил о том, что карантин может обойтись стране дороже, чем пандемия – и пообещал в скором времени запустить все рабочие процессы?

—Политика – это всегда отдельно. Что касается спорта, то обе главные лиги США – НБА и НХЛ, которые проводят свой сезон примерно в одно время, рисковать вряд ли будут. Лучше переждать год, чем сыграть ва-банк и стратегически потерять очень многое, включая деньги и репутацию. Кстати, в НБА вовлечены даже большие финансы, чем в НХЛ, но именно баскетболисты ушли в отпуск первыми – дней на пять раньше хоккеистов.

Сейчас в Штатах карантин практически до конца апреля. Даже если затем обе лиги рискнут, то возникнут большие проблемы с аренами. Тот же«Мэдисон Сквер Гарден»- самый загруженный стадион в мире, и именно летом там час пик. Условно, днем – цирк, вечером – концерт и так далее.«Никс»или«Рейнджерс»- если пробьются в плей-офф – вряд ли смогут подсуетиться и найти “окна”.

—Если сезон НХЛ не возобновится, кто будет назван чемпионом?

—Никто. В НХЛ – трепетное отношение к истории и статистике, неполноценных чемпионов на трон никто сажать не будет. В лучшем случае вручат Президентский трофей победителю регулярного чемпионата – на момент остановки им оказался«Бостон», набравший 100 очков. Ну а в истории Кубков Стэнли обладателя-2020 просто не будет – как в случае с одним из локаутов.

— А как прокомментируете белорусский феномен?

— Американские знакомые о нем тоже с удивлением спрашивают, отвечаю, что сам ничего не понимаю. Белорусским ребятам – только восхищение. И здоровья!

Напомним, что сегодня, 28 марта, состоится второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси между«Юностью» и«Шахтером». Начало матча в 18:00, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

Источник:Russia-Hockey.ru

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