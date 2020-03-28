Рене Фазель: «Я не хочу покидать корабль в неспокойных водах»

Президент ИИХФРене Фазельв интервью изданию La Regione прокомментировал информацию о том, что он может остаться на своем посту и после сентября 2020 года, когда должны состояться выборы нового главы Международной федерации.

— Я не хочу покидать корабль в неспокойных водах. Это было бы несправедливо по отношению к моему преемнику. Кандидатам сегодня очень трудно вести агитацию в условиях пандемии коронавируса. Если придется оставаться на своем посту еще полгода или год, то посмотрим. Но я исключаю новый четырехлетний срок.





Что касается переноса чемпионата мира в Швейцарии на 2021 год, то это не является приоритетом. Это было трудное решение, мы за три недели отменили 19 мероприятий.

Отметим, что в 1994 году на Генеральном Конгрессе в Венеции Рене Фазель был избран президентом Международной федерации хоккея с шайбой, оставаясь с тех пор её бессменным руководителем на протяжении уже 4 сроков. Последний раз его полномочия подтвердил Генеральный Конгресс 2008 года в Монреале и продлил их до 2012 года.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber